«Вторгались, отступали и снова вторгались»: как Великобритания 80 лет воевала с Афганистаном

180 лет назад войска Великобритании вступили в Кандагар, открыв эпоху англо-афганских войн, затянувшуюся на восемь десятилетий с перерывами. Изначально Лондон объявил войну правителю, который стремился к сближению с Санкт-Петербургом. По словам экспертов, для британцев Афганистан был важен в первую очередь как территория, с которой можно было оказывать давление на Россию, обладавшую значительным влиянием в Центральной Азии.

Территория Афганистана с древних времён находилась в составе различных восточных держав. После гибели правителя Ирана Надир-Шаха один из его военачальников — выходец из пуштунского племени абдали Ахмад-Шах — объединил под своей властью весь Афганистан и основал в 1747 году Дурранийскую империю. При его преемниках империя распалась, а образовавшееся на её базе Кабульское ханство послужило, в свою очередь, основой для создания эмирата Афганистан.

Начало «Большой игры»

В XVII — начале XIX века британская Ост-Индская компания постепенно стала перерождаться: из торгового предприятия она превратилась в объединение, которое распространяло политику официального Лондона, направленную на завоевание новых земель и установление на них своего экономического и политического господства. В итоге в зависимости от Великобритании оказался практически весь Индостан.

Вывозимые из Южной Азии богатства в конце XVIII столетия позволили Британии резко увеличить ВВП и успешно провести промышленную революцию. Англичане практически вытеснили из Индии своих европейских конкурентов (в частности, португальцев и французов). Однако британцы всерьёз опасались, что рано или поздно с ними могут поступить так же. Их особое беспокойство вызывала Россия, которая с XVIII века активно распространяла своё влияние в направлении Юго-Западной и Центральной Азии.

«Для Англии, претендовавшей на мировое господство, Россия всегда была как кость в горле», — пишет в своей книге «Россия — Англия: неизвестная война, 1857—1907» историк Александр Широкорад.

Британская колониальная армия, 1890

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В 1812 году Великобритания и Персия создали антироссийский союз. Натравливая Тегеран на Россию, Лондон отправил на Ближний Восток своих военных советников, передал Персии значительное количество современного оружия и оказал финансовую помощь. Английские военные советники оставались в персидской армии даже после того, как Лондон и Санкт-Петербург официально стали союзниками в борьбе с Наполеоном.

1 ноября 1812 года в битве при Асландузе российский отряд под командованием Петра Котляревского разгромил почти в 15 раз превосходившую его персидскую армию и находившуюся при ней группу британских советников. Персия пошла на значительные уступки России. Под контроль Санкт-Петербурга перешла часть Кавказа, что вызвало сильное недовольство в Лондоне. В 1836 году Великобритания начала вооружать кавказских горцев, пытаясь склонить их к войне с Россией. Санкт-Петербург и Лондон находились на грани войны, однако Британия не смогла найти континентальных союзников и временно уступила. Холодная война между Россией и Великобританией в Азии получила в публицистике название «Большая игра».

Англо-афганское противостояние

В 20—30-е годы XIX столетия эмир Афганистана Дост Мухаммед создал мощную по местным меркам армию и начал расширять границы своих владений. Это не понравилось британцам. Они стали поддерживать бывшего афганского лидера Шуджа-Шаха, жившего в изгнании на территории Индии и пытавшегося вернуть себе власть. Однако его попытка вторгнуться в Афганистан оказалась неудачной.

Дост Мухаммед осознал серьёзность исходящей от Великобритании угрозы и решил начать переговоры с Россией. В 1837 году в Кабул прибыл российский посланник поручик Ян Виткевич, который даже заручился согласием эмира на подписание выгодного для Санкт-Петербурга договора. Однако, не желая обострять отношения с Лондоном, российские власти отозвали Виткевича из Кабула и вышли из переговоров с Афганистаном. Тем временем британцы приняли решение о необходимости свержения Доста Мухаммеда и 1 октября 1838 года объявили Афганистану войну.

Британцы выставили против Доста Мухаммеда так называемую индскую армию общей численностью около 21 тыс. человек. Афганцы, в свою очередь, располагали 12—13 тыс. кавалеристов, 2,5 тыс. пехотинцев и десятками тысяч членов нерегулярного ополчения — необученного и плохо вооружённого.

Весной 1839 года с территории современного Пакистана англичане выдвинулись в поход против Доста Мухаммеда. 25 апреля они заняли второй по значимости город Афганистана — Кандагар. Война перешла в активную фазу. После того как англичане взяли приступом крепость Газни, эмир вынужден был выступить им навстречу, однако, почувствовав, что не может положиться на верность своих войск, с небольшой группой сторонников бежал на север. Уже 7 августа союзник британцев Шуджа-Шах торжественно вступил в Кабул.

Миссия британцев формально была выполнена. Но, помимо оплаченных Ост-Индской компанией наёмников Шуджа-Шаха, они оставили в Афганистане английские и сикхские части. Вмешательство британцев во внутренние дела страны и грубое посягательство на местные обычаи привели к тому, что племена одно за другим стали поднимать восстания.

Шуджа-Шах обратился к своим союзникам с просьбой покинуть Афганистан. Но англичане, очевидно, даже не рассматривали такого варианта: они скупали недвижимость и перевозили из Индии в Афганистан свои семьи.

Осенью 1841 года недовольство афганцев британской оккупацией привело уже к общенациональному восстанию. 2 ноября повстанцы напали на английскую миссию в Кабуле. Капитан Александр Бёрнс, отвечавший за связь с Шуджа-Шахом, был растерзан толпой, помещения миссии были разграблены, часть сотрудников убиты. При этом стоявший в получасе марша от Кабула шеститысячный британский гарнизон спрятался за укреплениями и не пришёл на помощь соотечественникам, а размещённые в различных населённых пунктах британские части либо бежали, либо были полностью уничтожены.

Картина Элизабет Батлер «Остатки армии». Единственный выживший — доктор Брайден

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Командующий британскими войсками в Афганистане генерал Уильям Эльфинстон согласился отдать повстанцам заложников, свою казну, артиллерию, запасы оружия и амуниции, после чего во главе отряда из 16 тыс. человек (военнослужащих и нестроевого гражданского персонала) выдвинулся в сторону Индии. Однако под Джелалабадом Эльфинстон был разбит. Те британцы, которые не погибли в бою, умерли от голода и лишений. Выжил только доктор Брайден, который добрался до британских частей в Джелалабаде и рассказал о случившемся.

Гарнизон крепости Газни тоже был истреблён афганцами. Британские войска, находясь в окружении, удерживали только Джелалабад и Кандагар. Направленный им на помощь корпус генерала Вильда был разбит в горах и отступил. Только после прибытия значительного подкрепления британцы смогли снять осаду с занятых ими крепостей. Свежие английские войска прорвались к Кабулу и подвергли его жестокому разграблению, однако вскоре в спешном порядке отступили в Индию. Шуджа-Шах в апреле 1842 года был убит. Дост Мухаммед, который ещё в ноябре 1839 года по непонятным причинам сдался англичанам, с их разрешения вернулся в Афганистан и вернул себе эмирский престол. Некоторое время эмир поддерживал англичан, но во время восстания в Индии в 1857—1859 годах оказывал поддержку индийским повстанцам, выступившим против британской короны.

«Чемодан без ручки»

В возрасте 70 лет Дост Мухаммед скончался, передав власть сыну — эмиру Шир-Али. Новый правитель Афганистана, как и его отец, тяготился британской «опекой» и стал искать поддержки у России. Недовольные такой политикой Кабула англичане в 1878 году развернули вторую англо-афганскую войну. Корпус под командованием генерала Фредерика Робертса захватил Кандагар, Джелалабад и Кабул. Шир-Али отрёкся от престола в пользу своего сына Якуб-хана и бежал в Россию.

Вторая англо-афганская война

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Новый эмир в 1879 году заключил с британцами мир, уступив им часть территории и приняв в Афганистане английского резидента сэра Пьера Луи Каваньяри. Однако вскоре афганцы подняли восстание и убили его. Опасаясь за свою жизнь, Якуб-хан бежал под защиту англичан. Около 100 тыс. афганцев развернули против Великобритании партизанскую войну. Несмотря на отдельные победы, англичане были не в состоянии взять страну под свой контроль.

В 1880 году в Афганистан вернулся племянник и бывший соперник Шир-Али — Абдур-Рахман, находившийся в изгнании в Самарканде. Ему быстро удалось собрать многочисленную армию сторонников. Он заверил британцев в своей лояльности и согласился координировать с ними внешнюю политику Кабула, фактически превратив Афганистан в британский протекторат. Англичане, в свою очередь, официально признали Абдур-Рахмана правителем.

Опасаясь дальнейшей экспансии России в Средней Азии, в 1885 году британцы потребовали от российских властей передать новому афганскому правителю ряд территорий в Центральной Азии. 30 марта афганские войска, находящиеся фактически под командованием английских офицеров, открыли огонь по российским военнослужащим, спровоцировав тем самым бой на Кушке.

Ф. Рубо. Бой на Кушке

© «Военная энциклопедия И.Д. Сытина» / Wikipedia

В результате афганские силы были разгромлены и отступили. Однако Санкт-Петербург приказал российским генералам в Центральной Азии не идти на обострение отношений. По итогам переговоров между Россией и Великобританией была создана российско-британская пограничная комиссия, установившая северную границу Афганистана.

В 1891—1894 годах отношения между Санкт-Петербургом и Лондоном снова обострились — теперь из-за контроля над Памиром. Однако кризис вновь был разрешён в результате переговоров. Соперничество Санкт-Петербурга и Лондона в Центральной Азии продолжалось до 1907 года — пока не было подписано Англо-русское соглашение, по которому Россия признала британский протекторат над Афганистаном. Стороны также договорились о разделении сфер влияния в Персии.

В 1919 году на фоне революционных событий в других странах новый эмир Афганистана Аманулла-хан заявил о полной независимости Кабула от Лондона. Это спровоцировало третью англо-афганскую войну. Британская авиация подвергала бомбардировкам Кабул и Джелалабад, а вторгнувшаяся в Афганистан сухопутная группировка разбила регулярную афганскую армию.

Третья англо-афганская война

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Однако местное население в очередной раз развернуло против англичан партизанскую войну. Британские солдаты, которые и так были вымотаны боями Первой мировой, не хотели больше принимать участие в войне и стали дезертировать. Лондон был вынужден пойти на уступки Кабулу и признать независимость Афганистана. Но впоследствии страна стала местом столкновения советских, британских, германских и американских интересов.

По словам политолога Андрея Серенко, Афганистан в XIX веке играл роль буфера между Россией и британскими владениями.

«Для британцев он был ценен даже не сам по себе, а в контексте обеспечения их интересов в других регионах Азии. Такой чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить нельзя. Поэтому они вторгались, воевали, отступали и снова вторгались», — пояснил эксперт.

«Британские вторжения в Афганистан были связаны с попытками Англии отодвинуть от своих владений потенциальную зону влияния России. Отчасти Лондону это удалось, однако он понёс огромные потери и ни разу так и не смог установить над этой страной полный контроль», — рассказал в интервью RT академик Академии военных наук полковник запаса Андрей Кошкин.

По его мнению, попытки Великобритании любой ценой создать в Афганистане буферную зону, отделяющую Индию от России, сильно повлияли на историю страны.

«Афганистан XIX века — это производная геополитического противостояния Британии и России. Превратив Афганистан в поле битвы супердержав, Лондон во многом ограничил возможности самостоятельного развития страны и породил те проблемы, которые в ней наблюдаются до сих пор», — подытожил Кошкин.