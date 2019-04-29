Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* усиливает позиции в Афганистане, используя страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.
Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане
  • РИА Новости

«После разгрома так называемого «Исламского государства» боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы... Наиболее сложная ситуация складывается в Афганистане», — цитирует главу российского оборонного ведомства РИА Новости.

По его словам, «многолетнее американское присутствие» в стране не решило существующих там проблем. 

При этом Шойгу добавил, что особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГ в Афганистане, «которое использует страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе».

В феврале руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков рассказал, что в Афганистане действуют более 20 террористических группировок

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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