Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* усиливает позиции в Афганистане, используя страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.

«После разгрома так называемого «Исламского государства» боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы... Наиболее сложная ситуация складывается в Афганистане», — цитирует главу российского оборонного ведомства РИА Новости.

По его словам, «многолетнее американское присутствие» в стране не решило существующих там проблем.

При этом Шойгу добавил, что особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГ в Афганистане, «которое использует страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе».

В феврале руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков рассказал, что в Афганистане действуют более 20 террористических группировок.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.