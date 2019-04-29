Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане
- РИА Новости
«После разгрома так называемого «Исламского государства» боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы... Наиболее сложная ситуация складывается в Афганистане», — цитирует главу российского оборонного ведомства РИА Новости.
По его словам, «многолетнее американское присутствие» в стране не решило существующих там проблем.
При этом Шойгу добавил, что особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГ в Афганистане, «которое использует страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе».
В феврале руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков рассказал, что в Афганистане действуют более 20 террористических группировок.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.