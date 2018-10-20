Шойгу рассказал о роли российских военнослужащих в разгроме ИГ в Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в ходе выступления на пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс»), что при поддержке российских военнослужащих за три года в Сирии были полностью разгромлены бандформирования террористической группировки «Исламское государство»*.

«Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1411 населённых пунктов и более 95% территории Сирии», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он сообщил, что в Сирии были освобождены ключевые населённые пункты и деблокированы основные коммуникации.

По его словам, в настоящее время Вооружённые силы САР контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны.

Шойгу также заявил, что возвращение в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) боевиков, которые воевали в Ираке и Сирии, обостряет угрозу терроризма в Юго-Восточной Азии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.