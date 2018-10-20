Первая встреча Шойгу и Мэттиса состоялась в Сингапуре
Отмечается, что они встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний.
Как сообщает агентство, в ходе беседы глава Пентагона выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи.
Мэттис отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян.
Шойгу поблагодарил главу американского министерства обороны и добавил, что такие ситуации становятся частым явлением в мире и необходимо предпринять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии.
В июле сообщалось, что Мэттис рассматривает возможность переговоров с Шойгу.