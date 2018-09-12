Мэттис усомнился в возможности военного союза России и Китая

Глава Петагона Джеймс Мэттис полагает, что Россия и Китай вряд ли смогут создать военный союз, несмотря на проведение крупных совместных учений.

«Я думаю, что эти страны действуют в своих интересах. Я мало вижу того, что в долгосрочной перспективе объединяет Россию и Китай», — приводит слова Мэттиса The Washington Post.

Военные учения «Восток-2018» под руководством министра обороны России Сергея Шойгу стартовали на Дальнем Востоке 11 сентября.

Манёвры пройдут в два этапа, к участию привлечены около 300 тыс. российских военнослужащих. В совместных практических действиях на полигоне «Цугол» также примут участие китайские военные.

Ранее сообщалось, что российские боевые корабли прибыли в Чукотское море для участия в учениях «Восток-2018».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».