Российские боевые корабли прибыли в Чукотское море для участия в учениях «Восток-2018»

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, задействованный в манёврах «Восток-2018», добрался до района мыса Ванкарем в Чукотском море, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По информации ведомства, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» приступили к подготовке операции по высадке морского десанта на необорудованное побережье.



Уточняется, что на десантных кораблях располагаются подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота.

В рамках учений силы Северного флота отрабатывают практические действия в Арктической зоне в районе Чукотки, как на континентальном побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Ранее сообщалось, что авиация КНР примет участие в манёврах войск «Восток-2018».