Российские боевые корабли прибыли в Чукотское море для участия в учениях «Восток-2018»
По информации ведомства, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» приступили к подготовке операции по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
Уточняется, что на десантных кораблях располагаются подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота.
В рамках учений силы Северного флота отрабатывают практические действия в Арктической зоне в районе Чукотки, как на континентальном побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.
Ранее сообщалось, что авиация КНР примет участие в манёврах войск «Восток-2018».