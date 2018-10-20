Шойгу отметил угрозу возвращения в АТР боевиков из Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что возвращение в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) боевиков, которые воевали в Ираке и Сирии, обостряет угрозу терроризма в Юго-Восточной Азии. Об этом информирует РИА Новости.

«Острой проблемой остаётся возвращение в АТР террористов, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке. Они представляют собой готовый контингент для пополнения местных террористических ячеек», — заявил Шойгу в ходе выступления на пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс»).

Шойгу добавил, что эти экстремистские группировки для достижения своих целей используют силовые методы борьбы и стремятся наладить прочные связи с международными террористическими группировками.

Ранее сообщалось, что Шойгу встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Сингапуре на полях пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс»).