Шойгу отметил важность сотрудничества России и Ирана по Сирии

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Сотрудничество России и Ирана играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии. С таким заявлением выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Ирана Амиром Хатами.
Шойгу отметил важность сотрудничества России и Ирана по Сирии
  • РИА Новости

Он, в частности, отметил, что Москва и Тегеран продолжают совместную борьбу с международным терроризмом.

«Работа в астанинском формате играет важную роль в установлении режима прекращения боевых действий и нормализации обстановки в Сирии», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Шойгу, военное сотрудничество России и Ирана за последние годы «достигло высокого уровня».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом задачи продвижения сирийского урегулирования в контексте подготовки к международной встрече в астанинском формате.

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