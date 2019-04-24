Шойгу отметил важность сотрудничества России и Ирана по Сирии
- РИА Новости
Он, в частности, отметил, что Москва и Тегеран продолжают совместную борьбу с международным терроризмом.
«Работа в астанинском формате играет важную роль в установлении режима прекращения боевых действий и нормализации обстановки в Сирии», — цитирует министра РИА Новости.
По словам Шойгу, военное сотрудничество России и Ирана за последние годы «достигло высокого уровня».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом задачи продвижения сирийского урегулирования в контексте подготовки к международной встрече в астанинском формате.