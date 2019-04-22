Лавров обсудил с Зарифом иранскую ядерную сделку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом Совместного всеобъемлющий план действий по ядерной программе, а также график контактов.

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Об этом сообщили в российском МИД. Министры также обсудили задачи продвижения сирийского урегулирования в контексте подготовки к международной встрече в астанинском формате. Ранее Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Венесуэле.