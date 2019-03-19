Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Венесуэле

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, в ходе которого стороны обсудили складывающуюся ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Венесуэле
  • Reuters

«Подчёркнута обоюдная готовность способствовать на основе принципов Устава ООН усилиям международного сообщества по нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны в ходе беседы обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Ранее стало известно, что специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым для обсуждения ситуации в Венесуэле.

Как указал Рябков, в ходе консультаций с Эллиотом Москва намерена поднять вопрос о давлении на российские компании за экономическое сотрудничество с партнёрами из Венесуэлы.

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