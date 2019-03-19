Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Венесуэле
- Reuters
«Подчёркнута обоюдная готовность способствовать на основе принципов Устава ООН усилиям международного сообщества по нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны в ходе беседы обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
Ранее стало известно, что специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Как указал Рябков, в ходе консультаций с Эллиотом Москва намерена поднять вопрос о давлении на российские компании за экономическое сотрудничество с партнёрами из Венесуэлы.