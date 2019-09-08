Сорванный диалог: почему американский президент отменил переговоры с «Талибаном»

Дональд Трамп отменил запланированные на 8 сентября переговоры с руководством «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом американский лидер сообщил в Twitter. Он объяснил своё решение тем, что талибы совершили теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский военнослужащий. Инцидент произошёл вскоре после того, как представители Соединённых Штатов объявили о значительном прогрессе в диалоге по мирному урегулированию ситуации в исламской республике. По мнению экспертов, «Талибан» пытается диктовать свои условия Вашингтону и не даёт Трампу вывести войска с афганской территории, сохранив при этом лицо.

Дональд Трамп отменил переговоры с движением «Талибан», которые должны были состояться 8 сентября на территории США в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде. Об этом глава Белого дома сообщил в своём Twitter.

«Этого почти никто не знал: ключевые лидеры «Талибана» и отдельно президент Афганистана планировали провести со мной тайную встречу в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в США. К сожалению, чтобы создать мнимые рычаги воздействия, они взяли на себя ответственность за атаку в Кабуле, в результате которой погибли один из наших замечательных солдат и ещё 11 человек. Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — написал Трамп.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.

Действительно, 5 сентября в Кабуле произошёл теракт. Вблизи расположения военных стран НАТО была подорвана машина. Как сообщает Пентагон, погиб американский военнослужащий, 34-летний сержант первого класса Элис Баррето Ортис. Ответственность за этот теракт взяло на себя движение «Талибан».

Переговоры в Кэмп-Дэвиде не были официально анонсированы ни с афганской, ни с американской стороны. Ранее «Талибан» категорически отказывался разговаривать с официальным Кабулом. США также считали подобного рода переговоры несвоевременными. Официальный представитель американского правительства Залмай Халилзад ранее утверждал, что диалог между властями Афганистана и талибами начнётся только после того, как будет заключено мирное соглашение между талибами и американцами.

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Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в интервью AP не подтвердил, но и не опроверг слова Трампа о предполагавшихся переговорах в Кэмп-Дэвиде. Такой же неопределённый комментарий дал и официальный Кабул.

«Народ и правительство Афганистана хотят достойного и устойчивого мира, они обязались сделать всё возможное, чтобы в стране установился мир. Однако правительство расценивает стремление «Талибана» наращивать насилие в отношении афганцев как главное препятствие на идущих мирных переговорах. Мы последовательно подчёркиваем, что подлинный мир станет возможным, когда талибы перестанут убивать афганцев, пойдут на всеобщее прекращение огня и станут участниками прямых переговоров с правительством Афганистана», — говорится в заявлении Ашрафа Гани Ахмадзая.

Мирный диалог

Талибы и американцы ведут диалог с начала января. Их делегации, возглавляемые муллой Абдулом Гани Барадаром и Залмаем Халилзадом, встречаются в столице Катара Дохе. Очередной, девятый раунд переговоров завершился 1 сентября. По их окончании Залмай Халилзад рассказал, что достигнута предварительная договорённость о мирном урегулировании. На следующий день он принёс текст будущего соглашения президенту Афганистана. Какие-либо подробности этой беседы не сообщались.

Президент Афганистана Ашраф Гани

© Michael Dalder/Reuters

Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты в соответствии с проектом соглашения с талибами готовы вывести за 135 дней с пяти баз 5 тыс. военнослужащих. Всего в Афганистане находится около 14 тыс. американских военных. Известно также, что соглашение с талибами должно быть подписано в присутствии представителей других государств.

От России в церемонии подписания примет участие спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

Спустя два дня девять американских дипломатов, пять из которых бывшие послы США в Кабуле, выразили обеспокоенность грядущими договорённостями. Одна из их претензий: непонятны условия, на которых талибы готовы пойти на мирный диалог с афганским правительством.

Госсекретарь США Майк Помпео 8 сентября заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон не согласится на какие-либо договорённости с талибами, пока те не продемонстрируют готовность взять на себя серьёзные обязательства и их выполнять.

В этих условиях отказ Трампа от переговоров с талибами выглядит закономерным, считает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

«Тут даже дело не в гибели американского военного. Талибы ведут себя так, будто они уже хозяева Афганистана. Они ведь уже выставляют своё известное старое требование о полном выводе войск НАТО из страны», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он напомнил о том, что Трамп допускает только значительное сокращение, но не полный вывод американских войск из Афганистана.

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«Это логичная позиция. После полного вывода американских войск захват талибами власти будет только вопросом времени», — говорит Багдасаров.

При этом эксперты не исключают, что сам президент США не прочь полностью вывести войска из Афганистана.

«Уход из Афганистана соответствует взглядам Трампа. Он выступает за минимальное участие США в конфликтах, не приносящих стране экономической выгоды. Война в Афганистане для США — это сплошные убытки и гибель сограждан. К тому же избиратели Трампа поддержат полный вывод войск. Другое дело, что президент в США не хозяин, там демократия. Многие американцы считают, что если уж США уходят из Афганистана, то они должны уйти достойно, чтобы это не выглядело как поражение. С их мнением Трамп вынужден считаться», — сказал в комментарии RT директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев.

Сохранить лицо

Аналитики считают, что американцы, вероятнее всего, будут настаивать на возобновлении диалога с «Талибаном».

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, переговоры с талибами для Трампа имеют особое значение.

Талибы контролируют значительную часть территории Афганистана

© FARIDULLAH AHMADZAI / AFP

«Для американских избирателей важен не Афганистан. Для них важно то, что Трамп очень многое обещал в связи с конфликтами, в которых гибнут американцы. В 2016 году он говорил, что быстро выведет войска из Афганистана, Сирии, Ирака. И вот заканчивается первый срок его правления и выясняется, что Трамп реально почти ничего не сделал: уже четыре года он никак не может вывести войска с афганской территории», — сказал эксперт в беседе с RT.

Казанцев отмечает, что задача, которая стоит перед американским президентом, очень сложна.

«Ему нужна мирная договорённость, при которой талибы не пришли бы к власти, а «Талибану» нужна власть. Трамп намерен соблюдать соглашения. Талибы могут их не соблюдать — и даже не потому, что такой будет позиция их руководства. «Талибан» является внутренне неоднородным движением. В нём много полевых командиров, и они будут вести свою политику», — говорит Казанцев.

Кроме того, талибы сейчас умышленно стараются сделать так, чтобы Трамп не смог сохранить лицо, считает Брутер.

«Сейчас всё похоже на то, что более или менее проамериканская администрация в Афганистане после ухода США долго не продержится. Совершенно очевидно, что, когда Трамп реально начнёт сокращать американский контингент, власть захватят талибы. Американский президент это понимает, он к этому скорее всего готов, но хотел бы, чтобы сам процесс вывода войск был более или менее почётным. А талибы хотят унизить Трампа и пользуются для этого любой возможностью», — заключает Брутер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.