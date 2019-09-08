Сорванный диалог: почему американский президент отменил переговоры с «Талибаном»

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Виктор Миронов, Елизавета Комарова
Дональд Трамп отменил запланированные на 8 сентября переговоры с руководством «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом американский лидер сообщил в Twitter. Он объяснил своё решение тем, что талибы совершили теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский военнослужащий. Инцидент произошёл вскоре после того, как представители Соединённых Штатов объявили о значительном прогрессе в диалоге по мирному урегулированию ситуации в исламской республике. По мнению экспертов, «Талибан» пытается диктовать свои условия Вашингтону и не даёт Трампу вывести войска с афганской территории, сохранив при этом лицо.
Сорванный диалог: почему американский президент отменил переговоры с «Талибаном»
  • Дональд Трамп
  • © Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп отменил переговоры с движением «Талибан», которые должны были состояться 8 сентября на территории США в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде. Об этом глава Белого дома сообщил в своём Twitter.

«Этого почти никто не знал: ключевые лидеры «Талибана» и отдельно президент Афганистана планировали провести со мной тайную встречу в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в США. К сожалению, чтобы создать мнимые рычаги воздействия, они взяли на себя ответственность за атаку в Кабуле, в результате которой погибли один из наших замечательных солдат и ещё 11 человек. Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — написал Трамп.

Действительно, 5 сентября в Кабуле произошёл теракт. Вблизи расположения военных стран НАТО была подорвана машина. Как сообщает Пентагон, погиб американский военнослужащий, 34-летний сержант первого класса Элис Баррето Ортис. Ответственность за этот теракт взяло на себя движение «Талибан».

Переговоры в Кэмп-Дэвиде не были официально анонсированы ни с афганской, ни с американской стороны. Ранее «Талибан» категорически отказывался разговаривать с официальным Кабулом. США также считали подобного рода переговоры несвоевременными. Официальный представитель американского правительства Залмай Халилзад ранее утверждал, что диалог между властями Афганистана и талибами начнётся только после того, как будет заключено мирное соглашение между талибами и американцами.  

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Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в интервью AP не подтвердил, но и не опроверг слова Трампа о предполагавшихся переговорах в Кэмп-Дэвиде. Такой же неопределённый комментарий дал и официальный Кабул.

«Народ и правительство Афганистана хотят достойного и устойчивого мира, они обязались сделать всё возможное, чтобы в стране установился мир. Однако правительство расценивает стремление «Талибана» наращивать насилие в отношении афганцев как главное препятствие на идущих мирных переговорах. Мы последовательно подчёркиваем, что подлинный мир станет возможным, когда талибы перестанут убивать афганцев, пойдут на всеобщее прекращение огня и станут участниками прямых переговоров с правительством Афганистана», — говорится в заявлении Ашрафа Гани Ахмадзая. 

Мирный диалог

Талибы и американцы ведут диалог с начала января. Их делегации, возглавляемые муллой Абдулом Гани Барадаром и Залмаем Халилзадом, встречаются в столице Катара Дохе. Очередной, девятый раунд переговоров завершился 1 сентября. По их окончании Залмай Халилзад рассказал, что достигнута предварительная договорённость о мирном урегулировании. На следующий день он принёс текст будущего соглашения президенту Афганистана. Какие-либо подробности этой беседы не сообщались.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани
  • © Michael Dalder/Reuters

Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты в соответствии с проектом соглашения с талибами готовы вывести за 135 дней с пяти баз 5 тыс. военнослужащих. Всего в Афганистане находится около 14 тыс. американских военных. Известно также, что соглашение с талибами должно быть подписано в присутствии представителей других государств.

От России в церемонии подписания примет участие спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

Спустя два дня девять американских дипломатов, пять из которых бывшие послы США в Кабуле, выразили обеспокоенность грядущими договорённостями. Одна из их претензий: непонятны условия, на которых талибы готовы пойти на мирный диалог с афганским правительством.

Госсекретарь США Майк Помпео 8 сентября заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон не согласится на какие-либо договорённости с талибами, пока те не продемонстрируют готовность взять на себя серьёзные обязательства и их выполнять.

В этих условиях отказ Трампа от переговоров с талибами выглядит закономерным, считает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

«Тут даже дело не в гибели американского военного. Талибы ведут себя так, будто они уже хозяева Афганистана. Они ведь уже выставляют своё известное старое требование о полном выводе войск НАТО из страны», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он напомнил о том, что Трамп допускает только значительное сокращение, но не полный вывод американских войск из Афганистана.

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«Это логичная позиция. После полного вывода американских войск захват талибами власти будет только вопросом времени», — говорит Багдасаров. 

При этом эксперты не исключают, что сам президент США не прочь полностью вывести войска из Афганистана. 

«Уход из Афганистана соответствует взглядам Трампа. Он выступает за минимальное участие США в конфликтах, не приносящих стране экономической выгоды. Война в Афганистане для США — это сплошные убытки и гибель сограждан. К тому же избиратели Трампа поддержат полный вывод войск. Другое дело, что президент в США не хозяин, там демократия. Многие американцы считают, что если уж США уходят из Афганистана, то они должны уйти достойно, чтобы это не выглядело как поражение. С их мнением Трамп вынужден считаться», — сказал в комментарии RT директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев. 

Сохранить лицо

Аналитики считают, что американцы, вероятнее всего, будут настаивать на возобновлении диалога с «Талибаном».

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, переговоры с талибами для Трампа имеют особое значение. 

  • Талибы контролируют значительную часть территории Афганистана
  • © FARIDULLAH AHMADZAI / AFP

«Для американских избирателей важен не Афганистан. Для них важно то, что Трамп очень многое обещал в связи с конфликтами, в которых гибнут американцы. В 2016 году он говорил, что быстро выведет войска из Афганистана, Сирии, Ирака. И вот заканчивается первый срок его правления и выясняется, что Трамп реально почти ничего не сделал: уже четыре года он никак не может вывести войска с афганской территории», — сказал эксперт в беседе с RT.

Казанцев отмечает, что задача, которая стоит перед американским президентом, очень сложна.

«Ему нужна мирная договорённость, при которой талибы не пришли бы к власти, а «Талибану» нужна власть. Трамп намерен соблюдать соглашения. Талибы могут их не соблюдать — и даже не потому, что такой будет позиция их руководства. «Талибан» является внутренне неоднородным движением. В нём много полевых командиров, и они будут вести свою политику», — говорит Казанцев. 

Кроме того, талибы сейчас умышленно стараются сделать так, чтобы Трамп не смог сохранить лицо, считает Брутер.

«Сейчас всё похоже на то, что более или менее проамериканская администрация в Афганистане после ухода США долго не продержится. Совершенно очевидно, что, когда Трамп реально начнёт сокращать американский контингент, власть захватят талибы. Американский президент это понимает, он к этому скорее всего готов, но хотел бы, чтобы сам процесс вывода войск был более или менее почётным. А талибы хотят унизить Трампа и пользуются для этого любой возможностью», — заключает Брутер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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