Помпео рассказал, в каком случае США договорятся с талибами
- Reuters
Об этом он заявил в эфире CNN.
Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявлял, что Соединённые Штаты в соответствии с проектом соглашения с талибами готовы будут вывести с пяти баз в Афганистане 5 тыс. военнослужащих за 135 дней.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.