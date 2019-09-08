Помпео рассказал, в каком случае США договорятся с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не согласится на какие-либо договорённости с представителями радикального движения «Талибан»*, пока они не продемонстрируют готовность взять на себя серьёзные обязательства и их выполнять.

Reuters

Об этом он заявил в эфире CNN. Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявлял, что Соединённые Штаты в соответствии с проектом соглашения с талибами готовы будут вывести с пяти баз в Афганистане 5 тыс. военнослужащих за 135 дней. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.