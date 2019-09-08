Помпео рассказал, в каком случае США договорятся с талибами

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не согласится на какие-либо договорённости с представителями радикального движения «Талибан»*, пока они не продемонстрируют готовность взять на себя серьёзные обязательства и их выполнять.
Помпео рассказал, в каком случае США договорятся с талибами
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире CNN.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявлял, что Соединённые Штаты в соответствии с проектом соглашения с талибами готовы будут вывести с пяти баз в Афганистане 5 тыс. военнослужащих за 135 дней.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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