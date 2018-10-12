«Гарантии безопасности»: как развивается военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана

В Ташкенте прошли переговоры министров обороны России и Узбекистана. По итогам встречи Сергей Шойгу и Абдусалом Азизов подписали соглашение о взаимном использовании воздушного пространства и договорились развивать военно-технические связи. В последние два года Узбекистан активизировал свою внешнюю политику, наращивая сотрудничество не только с РФ, но и с Соединёнными Штатами. Однако дать гарантии безопасности, столь необходимые Ташкенту, может только Москва, считают политологи.

Власти Узбекистана нацелены на развитие военно-технического сотрудничества с Москвой. Об этом сообщил в пятницу глава оборонного ведомства среднеазиатского государства Абдусалом Азизов во время переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу. Встреча прошла в рамках заседания Совета министров обороны СНГ, в котором также приняли участие главы министерств обороны Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Также по теме Поддержка стабильного хаоса: сможет ли Вашингтон справиться с терроризмом в Афганистане Власти Таджикистана были вынуждены прекратить работу контрольно-пропускного пункта «Кокул» на границе с Афганистаном. Такое решение...

Узбекистанский министр подчеркнул, что за минувший год стороны предприняли значительные усилия по развитию двусторонних связей в этой сфере. Азизов отметил, что встречи президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева послужили «импульсом в оборонном сотрудничестве».

Со своей стороны Сергей Шойгу напомнил, что Россия считает Узбекистан стратегическим партнёром в регионе, в том числе и по линии безопасности. В частности, речь идёт о координации усилий в сфере борьбы с террористической угрозой.

«В современных условиях необходимо совместно противостоять вызовам и угрозам, особенно распространению международного терроризма в регионе», — пояснил Шойгу.

Во время двусторонних переговоров главы министерств обороны России и Узбекистана подписали соглашение о взаимном использовании воздушного пространства военными самолётами.

Теперь военно-транспортная авиация России и Узбекистана сможет совершать беспосадочные полёты над территорией обоих государств. Также был подписан план сотрудничества оборонных ведомств на следующий год, хотя уже в 2018-м более 300 узбекистанских военнослужащих начали учиться в вузах Минобороны РФ.

Российский министр пригласил узбекистанских военных снова принять участие в Международных армейских играх, Московской конференции по международной безопасности и других мероприятиях Минобороны РФ.

Также делегацию из России принял президент республики Шавкат Мирзиёев.

На следующей неделе Узбекистан с официальным визитом посетит президент России Владимир Путин. По итогам поездки сторонами запланировано подписание целого ряда совместных документов. Как отметил накануне российский лидер, сотрудничество России и Узбекистана укрепляется по всем направлениям, включая торговлю и сферу ВТС.

Многовекторный курс

Позитивный импульс российско-узбекистанское сотрудничество получило не в последнюю очередь благодаря нынешнему президенту среднеазиатского государства, взявшему курс на укрепление связей со всеми соседями по региону и крупными державами.

Также по теме Шёлковый шенген: зачем среднеазиатские республики планируют создать новый интеграционный союз Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан могут вскоре создать «среднеазиатский шенген», который будет называться Silk viza. Об...

Предшественник Мирзиёева Ислам Каримов в своё время провозгласил внеблоковый статус Узбекистана, на протяжении всего постсоветского периода Ташкент тяготел к многовекторной политике. Два раза Узбекистан вступал в Организацию Договора о коллективной безопасности, но каждый раз покидал блок — сначала в 1999 году, а затем в 2012 году, притом что инициатива создания блока принадлежала именно Каримову.

Одной из причин приостановки членства страны в ОДКБ было недовольство Узбекистана тем, что альянс использовал свои силы для разрешения внутриполитических конфликтов стран-участниц. Кроме того, узбекистанская сторона также выступала против «афганской» тактики ОДКБ.

Параллельно Ташкент сокращал военное сотрудничество с Вашингтоном: после того как США потребовали от властей Узбекистана расследовать беспорядки в Андижане, узбекистанский парламент принял закон, в соответствии с которым база ВВС США в Ханабаде была закрыта.

Новый лидер Узбекистана с самого начала подчёркивал, что не намерен менять внеблоковый статус страны. Однако, сохраняя верность многовекторному курсу, сегодня Ташкент использует его для активизации своей внешней политики. В частности, власти вплотную занялись реставрацией оборонного сотрудничества со старыми партнёрами — Россией и США. Эти планы были сформулированы в специальном указе президента Узбекистана, подписанном в апреле этого года.

Дональд Трамп и Шавкат Мирзиёев

Reuters

В мае Шавкат Мирзиёев совершил свой первый визит в качестве главы государства в США. По итогам переговоров президенты обеих стран сделали совместное заявление, в котором объявили о начале «новой эры стратегического партнёрства». Также Трамп и Мирзиёев договорились реализовать двусторонний план военного сотрудничества, рассчитанный на пять лет, — в Белом доме отметили, что это первое в истории соглашение такого рода, заключённое с Ташкентом.

Как объяснил в интервью RT заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Вилисов, в Ташкенте не видят никаких противоречий в договорах о стратегическом сотрудничестве с двумя конкурирующими державами одновременно.

«Поэтому нельзя исключать, что вслед за переговорами с Россией по оборонной тематике Ташкент проведёт аналогичные переговоры с другими странами», — считает эксперт.

Афганская проблема

В первую очередь Ташкент рассчитывает на сотрудничество с российскими и американскими партнёрами по афганской проблематике — на территории граничащей с Узбекистаном страны формируется новый опорный центр «Исламского государства»*, которое стремится также создать в регионе целую сеть спящих ячеек. Об этом ранее рассказал глава Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

Боевики «Исламского государства»

Reuters

По словам Максима Вилисова, основная угроза в регионе в настоящий момент исходит от сетевых террористических структур, которые способны очень быстро брать под свой контроль те зоны, в которых государственная власть даёт слабину.

Также по теме «Российскому НАТО» 25 лет: что сегодня представляют собой силы ОДКБ В Ташкенте 15 мая 1992 года был подписан Договор о коллективной безопасности, который объединил большую часть постсоветских республик....

Чаще всего к афганскому ИГ примыкают бывшие боевики радикальной организации «Исламское движение Узбекистана»** — в прошлом одной из наиболее агрессивных группировок в регионе. Её лидеры присягнули ИГ ещё в 2014 году. Теперь же её сторонники перебираются в соседний Афганистан, спасаясь от преследования со стороны узбекистанских властей. Комментируя информацию о закреплении ИГ в Афганистане, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии усилены новейшим вооружением.

Что же касается Узбекистана, то он также наращивает закупку российского оружия для защиты от возможной атаки с афганского направления. С тех пор как в 2016 году стороны подписали Договор о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), Ташкент получил возможность приобретать у Москвы вооружение по себестоимости наравне с государствами — участниками ОДКБ. Например, в марте 2018 года Россия и Узбекистан договорились о поставке в республику партии вертолётов Ми-35.

Вертолёт Ми-35

globallookpress.com

© Ministry of Defence of the Russia

Кроме того, в прошлом году стороны после 12-летнего перерыва возобновили совместные военные учения — таким образом Ташкент сделал шаг к налаживанию военного сотрудничества с РФ. Первые манёвры в рамках новых договорённостей состоялись в октябре прошлого года на полигоне Фориш.

«На беспрецедентно высоком уровне»

Однако о возвращении республики в ОДКБ речи пока не идёт. Об этом, в частности, заявили ранее в МИД Узбекистана. Впрочем, эксперты не исключают, что вопрос возвращения в ОДКБ обсуждается в Ташкенте.

Также по теме Рокировка Атамбаева: зачем главе Киргизии российская военная база на границе с Таджикистаном Президент Киргизии предлагает Москве разместить военнослужащих на киргизско-таджикской границе вместо расширения авиабазы Кант....

«Сначала узбекская сторона на экспертном уровне должна решить, насколько такое решение целесообразно для неё. Действительно Узбекистан нуждается в гарантиях безопасности, но нахождение в ОДКБ предполагает также ряд политических обязательств, что явно не по душе Узбекистану», — пояснил Максим Вилисов.

Похожей точки зрения придерживается заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, определённые предпосылки для возвращения Узбекистана в ОДКБ существуют. Отношения России и Узбекистана находятся сейчас на беспрецедентно высоком уровне, включая тесное взаимодействие в военной сфере. Руководство Узбекистана очень обеспокоено возникшими в регионе угрозами — в первую очередь речь идёт об Афганистане. Поэтому Ташкент видит своей опорой именно Россию.

«Если даже Узбекистан не станет возвращаться в ОДКБ, на практике это мало что изменит. Современные реалии таковы, что фактический уровень взаимодействия стран значит намного больше, чем абстрактные рамочные договоры, скреплённые печатью», — подчеркнул в интервью RT Кошкин.

Всё дело в том, что партнёров, которые могли бы стать альтернативой Москве, у Ташкента сейчас просто нет, полагают эксперты.

«Объективно гарантии безопасности в регионе может дать только Россия. Только она сейчас способна обеспечить здесь своё наземное присутствие, располагает базами и инфраструктурой. У США на сегодняшний день таких возможностей в Средней Азии нет. В теории альтернативой мог бы стать Китай, но он не позиционирует себя в роли гаранта безопасности для других стран», — пояснил Вилисов.

Конечно, в рамках диверсификации связей Ташкент может развивать отношения и с такими региональными игроками, как Турция и Иран, однако вряд ли узбекская сторона захочет связывать с ними свою дальнейшую судьбу, полагает эксперт.

Это мнение разделяет и Андрей Кошкин. Он напомнил, что от России Узбекистан получал современную и новую технику, в то время как от американцев в республику поступали подержанные стрелковое оружие и амуниция.

«Идея Ташкента развивать равные связи с Россией и США вряд ли осуществима. Да, сейчас многие страны пытаются дружить с Москвой и Вашингтоном одновременно, но не у всех это получается. Если дело дойдёт до реальной угрозы, то вряд ли США станут тратить ресурсы на защиту Узбекистана. Тем более что создание хаоса и трансформация границ в Средней Азии была бы только на руку нашим заокеанским оппонентам», — подытожил Андрей Кошкин.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.