Россия и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией

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Министры обороны России и Узбекистана Сергей Шойгу и Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией.
Россия и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, соглашение позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолётами беспосадочные полёты.

Также Шойгу и Азизов подписали план сотрудничества оборонных ведомств России и Узбекистана на 2019 год.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с российским лидером Владимиром Путиным углубление сотрудничества двух стран.

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