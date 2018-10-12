Россия и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией

Министры обороны России и Узбекистана Сергей Шойгу и Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией.

РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, соглашение позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолётами беспосадочные полёты. Также Шойгу и Азизов подписали план сотрудничества оборонных ведомств России и Узбекистана на 2019 год. Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с российским лидером Владимиром Путиным углубление сотрудничества двух стран.