Лидер Узбекистана обсудил с Путиным углубление сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с российским лидером Владимиром Путиным углубление сотрудничества двух стран.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в контексте реализации достигнутых договорённостей в ходе состоявшихся встреч и переговоров на высшем уровне», — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.

Кроме того, узбекский лидер поздравил Владимира Путина с днём рождения, «выразив ему самые искренние и добрые пожелания».

В июле Путин обсудил с президентом Узбекистана двустороннее сотрудничество.