Лидер Узбекистана обсудил с Путиным углубление сотрудничества
- kremlin.ru
«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в контексте реализации достигнутых договорённостей в ходе состоявшихся встреч и переговоров на высшем уровне», — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.
Кроме того, узбекский лидер поздравил Владимира Путина с днём рождения, «выразив ему самые искренние и добрые пожелания».
В июле Путин обсудил с президентом Узбекистана двустороннее сотрудничество.