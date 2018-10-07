Лидер Узбекистана обсудил с Путиным углубление сотрудничества

Короткая ссылка
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с российским лидером Владимиром Путиным углубление сотрудничества двух стран.
Лидер Узбекистана обсудил с Путиным углубление сотрудничества
  • kremlin.ru

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в контексте реализации достигнутых договорённостей в ходе состоявшихся встреч и переговоров на высшем уровне», — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.

Кроме того, узбекский лидер поздравил Владимира Путина с днём рождения, «выразив ему самые искренние и добрые пожелания».

В июле Путин обсудил с президентом Узбекистана двустороннее сотрудничество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить