Президент Узбекистана нанесёт визит Трампу

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15—17 мая совершит первый официальный визит в США по приглашению американского коллеги Дональда Трампа.

«По итогам официального визита предполагается принять Совместное заявление президентов «Узбекистан и Соединённые Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнёрства», подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях», — говорится в сообщении на сайте президента Узбекистана.

Отмечается, что Мирзиёев проведёт в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, Министерстве обороны, Государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты выделили $15 млн на развитие «независимых» СМИ в Центральной Азии, где, по мнению американцев, российские медиаресурсы оказывают огромное влияние на общественное мнение.

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