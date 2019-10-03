Слабый интерес: Минэнерго России прогнозирует рекордное за семь лет падение темпов роста спроса на нефть

По оценке главы Минэнерго России Александра Новака, в 2019 году рост мирового спроса на нефть может достичь минимального уровня за последние семь лет. Такой прогноз министр объяснил замедлением глобальной экономики. Главными факторами риска стали торговые войны США с Китаем и Европой. Впрочем, ситуация на нефтяном рынке пока далека от кризисной. Стабильность энергосектора поддерживают усилия стран — участниц соглашения ОПЕК+.

В 2019 году мировой спрос на нефть может показать самый слабый рост за последние семь лет. Об этом в четверг, 3 октября, заявил министр энергетики России Александр Новак, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

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«Самый низкий прирост спроса на нефть был в 2012 году — 0,9 млн баррелей в сутки. В этом году показатель будет похож на уровень 2012 года. Мы говорим о цифре в 1 млн баррелей», — отметил Новак.

Согласно оценке министра, в 2020 году темпы роста спроса на нефть могут незначительно улучшиться и превысят 1 млн баррелей в сутки. Между тем показатель будет заметно ниже уровня 2018 года (1,5 млн баррелей).

Ухудшение динамики вызвано сокращением темпов роста мирового ВВП, считает Новак.

«Мировая экономика в этом году замедляется. По оценкам экспертов, её рост в этом году составит 3%, а, может, даже и меньше, в то время как в прошлом году прирост мировой экономики составлял 3,6%», — добавил министр.

Как пояснил Александр Новак, в настоящий момент заметнее всего замедляются экономики США, Европы и Китая, в основном это связано с усилением торговых войн Вашингтона со своими ключевыми партнёрами.

В 2018 году Штаты обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Пекин ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли договориться об условиях торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

Как объяснил Александр Новак, тарифный конфликт Вашингтона с Пекином заметно снижает потребление энергосырья в мире. При этом ситуацию ухудшает и обострение торговых отношений между США и Европой.

2 октября Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Штатам ввести пошлины на товары и услуги Евросоюза объёмом $7,5 млрд. Об этом говорится в сообщении ВТО. Мировой рынок нефти негативно воспринял решение организации. После заявления стоимость сырья эталонной марки Brent впервые за месяц опустилась ниже $58 за баррель и сейчас торгуется на уровне $57,5.

Ударный рост

Резкое увеличение объёмов добычи нефти в Саудовской Аравии также давили на котировки. После атаки дронов нефтеперерабатывающие заводы королевства не только смогли полностью восстановить производство углеводородов, но также и дополнительно нарастили добычу. Об этом на полях РЭН заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд.

«Мы сейчас стабилизировали добычу на уровне 11,3 млн баррелей в сутки и к концу ноября вернёмся на прежние объёмы добычи в соответствии с условиями соглашения ОПЕК+. Речь идёт о 10,3 млн баррелей в сутки», — пояснил министр.

По словам министра, в результате воздушного удара добыча сырья в королевстве упала почти в два раза (на 5,7 млн баррелей в сутки). Таким образом, мировое предложение углеводородов уменьшилось на 5%.

Значительное сокращение производства вызвало панику международных инвесторов и спровоцировало резкий рост цен на сырьё — с $60 до $72 за баррель. Впрочем, по мере восстановления добычи нефтяные котировки начали постепенно снижаться.

На страже рынка

Участники РЭН пока не видят фундаментальных причин для резких колебаний цен на нефть. По словам Александра Новака, за последние несколько лет действие соглашения ОПЕК+ позволило установить относительный баланс спроса и предложения на мировом энергорынке. В результате на сегодняшний день котировки остаются стабильными и торгуются вблизи отметки $60 за баррель.

Напомним, соглашение ОПЕК+ было заключено ещё в конце 2016 года. Основная задача сделки сводилась к сокращению излишков мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет. Участники договора начали снижать объёмы добычи сырья и сумели восстановить нефтяной рынок после кризиса 2014—2015 годов.

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«Последние три года сотрудничества, которое осуществляется между странами, входящими в ОПЕК, и странами, не входящими в ОПЕК, показали свой положительный результат. Мы видим снижение остатков, которые были накоплены к 2015 году, к среднему пятилетнему значению. Мы видим возврат инвестиций в отрасль, которые во время кризиса упали на $1 трлн», — добавил Александр Новак.

Отметим, что за всё время действия ОПЕК+ участники сделки периодически наращивали добычу нефти. Такая мера принималась для того, чтобы уберечь рынок от перегрева и не допустить чрезмерного роста цен. По словам главы Минэнерго, в случае приближения очередного кризиса государства вновь смогут изменить условия договора.

«Если будет кризисная ситуация, мы всегда можем принять то или иное решение, как в сторону увеличения добычи, так и в сторону снижения. Такая практика была на протяжении последних трёх лет, и она позитивно влияла на балансировку рынка. Сейчас мы не видим кризисной ситуации», — добавил Новак.

Основной конкурент

Во время обсуждения перспектив глобального энергосектора участники РЭН также затронули тему возобновляемых источников энергии. Как заявил главный исполнительный директор Fortum Пекка Лундмарк, в долгосрочной перспективе рост рынка электромобилей может привести к существенному снижению спроса на нефть.

По его словам, в настоящий момент сектор электрокаров ежегодно растёт на 57%, а техническое обслуживание таких транспортных средств становится всё дешевле.

«Я уверен, что в ближайшем будущем нас ждёт революция в транспортной отрасли, которая скажется на нашем отношении к транспорту. Если реализуется самый агрессивный сценарий, то сотни тысяч электромобилей выйдут на рынок. По некоторым прогнозам, в этом случае спрос на нефть может снизиться на 40 млн баррелей в сутки», — отметил Лундман.

Между тем Александр Новак полагает, что на протяжении следующих 20 лет нефть и газ продолжат доминировать в мировом энергобалансе.