Высокие ожидания: как выход Saudi Aramco на фондовую биржу может повлиять на стоимость нефти

В пятницу, 8 ноября, мировые цены на нефть снижаются после резкого роста с начала месяца. Колебания котировок эксперты связывают с ожидаемым выходом на биржу саудовской компании Saudi Aramco. Крупнейшая нефтедобывающая корпорация мира может выставить свои акции на продажу уже до конца 2019 года. В настоящий момент саудовский сырьевой гигант обходит по стоимости и прибыли даже таких технологических лидеров, как Apple, Amazon и Microsoft. Как появление Saudi Araramco на мировом фондовом рынке может повлиять на нефтяные цены — в материале RT.

В пятницу, 8 ноября, мировые цены на нефть снижаются в ходе глобальных торгов. Энергосырьё эталонной марки Brent подешевело на 1,5% — до $61,4 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Нефтяные цены корректируются после заметного роста с начала месяца. Так, с 1 по 7 ноября котировки выросли более чем на 5% — с $59 до уровня $62–63 за баррель. Как отмечают опрошенные RT эксперты, мировые инвесторы позитивно отреагировали на новость о скором выходе на глобальный фондовый рынок саудовской госкорпорации Saudi Aramco.

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3 ноября крупнейшая нефтедобывающая компания мира официально сообщила о намерении провести первое размещение своих акций (IPO) на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul. По информации Reuters, торги ценными бумагами могут начаться уже 11 декабря.

«Появление информации об IPO Saudi Aramco стало одной из причин роста сырьевых котировок. Инвесторы уже давно ждут сигналов из Саудовской Аравии, ведь сама процедура должна была быть запущена ещё в 2017 году, но отменилась из-за геополитических и экономических проблем страны. Если выход на биржу всё же произойдёт, он станет самым крупным за всю историю мирового фондового рынка», — отметил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Первоначально королевство планировало продать 5% ценных бумаг Saudi Aramco и привлечь $100 млрд. Впрочем, итоговый объём размещения может оказаться несколько ниже заявленных ранее уровней. Согласно информации СМИ, в настоящий момент власти Саудовской Аравии намереваются разместить около 2% акций. Впрочем, окончательную цифру объявят только после формирования заявок инвесторов.

Впервые идея IPO Saudi Aramco была предложена в 2016 году и стала одним из главных пунктов программы реформ Саудовской Аравии «Видение 2030». Стратегия направлена на изменение структуры экономики и снижение зависимости королевства от нефти. Как отмечают эксперты, выполнение намеченных планов требует больших бюджетных вливаний. Значительную часть этих инвестиций власти собираются привлечь именно за счёт продажи акций Saudi Aramco.

«Главная цель IPO — привлечь инвестиции на рынок Саудовской Аравии и повысить уровень фондовой биржи Tadawul на фоне других мировых финансовых площадок. Такой шаг усилит желание инвесторов активнее вкладывать деньги в саудовский рынок. Таким образом, правительство страны сможет осуществить необходимую диверсификацию экономики, чтобы избавить страну от нефтяной зависимости», — пояснил в беседе с RT экономический аналитик Ахмад Ясин.

Отметим, что ещё в 2017 году крупнейшие мировые фондовые биржи начали бороться за право стать платформой для IPO Saudi Aramco. Так, например, Дональд Трамп призывал Саудовскую Аравию разместить акции компании в Нью-Йорке. Одновременно правительство Великобритании активно продвигало идею листинга в Лондоне и предоставило саудитам кредитную гарантию в $2 млрд.

По словам экспертов, подобный интерес игроков рынка к ценным бумагам нефтяной корпорации во многом связан с желанием инвесторов приобрести акции самой прибыльной компании мира. Как ранее подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch, в 2018 году прибыль Saudi Aramco до вычета процентов, налогов и затрат на покупку и обновление оборудования достигла $224 млрд.

В то же время, по оценке международного рейтингового агентства Moody’s, чистая прибыль Saudi Aramco по итогам прошлого года составила порядка $111,1 млрд. По этому финансовому показателю сырьевой гигант обошёл Apple ($59,6 млрд), Samsung ($35,1 млрд) и управляющий корпорацией Google холдинг Alphabet ($30,7 млрд).

«Высокая прибыльность Saudi Aramco обеспечена низкой себестоимостью добываемой в Саудовской Аравии нефти, а также смягчением налоговой нагрузки на госкорпорацию. В 2017 году в ходе подготовки к IPO корпоративные налоги для компании были снижены с 85 до 50%. В результате Saudi Aramco получила возможность резко нарастить прибыль и увеличить дивиденды», — рассказал в беседе с RT эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Справедливая оценка

По словам Алексея Калачёва, на сегодняшний день Saudi Aramco контролирует 100% производства и экспорта нефти в Саудовской Аравии. Речь идёт примерно о 10% глобальной нефтедобычи и 15% нефтяного экспорта мира.

Как ранее заявлял наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман, общая стоимость госкорпорации оценивается в $2 трлн. Это значение более чем вдвое превышает показатель самых дорогих компаний на мировом фондовом рынке. Для сравнения: на данный момент рыночная стоимость Apple составляет $1,15 трлн, Microsoft — $1,1 трлн, Alphabet — $902 млрд, Amazon — $886 млрд. Такие данные приводит биржа NASDAQ.

Между тем эксперты считают, что за последнее время оценка Saudi Aramco могла опуститься ниже $2 трлн. Как отметил в интервью RT главный аналитик ЦАФТ Антон Быков, на стоимость компании могли повлиять рост напряжённости на Ближнем Востоке и снижение мировых цен на нефть. Так, за последний год баррель сырья Brent подешевел с почти $80 до $60. Более того, негативным фактором для Saudi Aramco также стала недавняя атака на предприятия корпорации.

В середине сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Saudi Aramco. В результате компания приостановила добычу порядка 5,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, производство нефти в королевстве упало в два раза.

Впрочем, уже к началу октября компания сумела полностью восстановить нефтедобычу. Как отмечает Ахмад Ясин, возобновление работы Saudi Aramco в столь короткие сроки могло только усилить интерес инвесторов к будущему IPO.

«Стоит отметить, насколько оперативно и эффективно компания сумела восстановить уровень производства нефти. Подобное развитие событий лишь усилило желание инвесторов увеличивать свои капиталовложения на саудовском рынке. Инвесторы получили дополнительную уверенность в том, что компании, подобные Aramco, способны противостоять серьёзным геополитическим вызовам и их последствиям на Ближнем Востоке», — отметил Ахмад Ясин.

Вопрос цены

Опрошенные RT эксперты по-разному оценивают возможное влияние IPO Saudi Aramco на мировой рынок нефти. Так, по оценке Алексея Калачёва, выход компании на биржу может не привести к серьёзному изменению сырьевых котировок. Между тем эксперт считает, что с помощью результатов IPO инвесторы смогут понять, насколько сегодня недооценены энергетические госкомпании других стран.

«Полученная рыночная оценка капитализации компании, подконтрольной королевскому дому Саудовской Аравии, может повлиять на оценку других государственных корпораций нефтегазового сектора. Например, результаты IPO могут использоваться в моделях справедливой оценки таких госкомпаний, как «Роснефть» или «Газпром», — считает эксперт.

Как объяснил в интервью RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов, для Саудовской Аравии важно обеспечить стабильность цен и спроса на собственную нефть перед IPO. Для этого Эр-Рияд усиливает партнёрство с Китаем.

«Сейчас Эр-Рияд старается максимально укрепить свои отношения с Пекином как крупнейшим импортёром нефти. На днях стороны договорились об увеличении продаж нефти из Саудовской Аравии в Китай на 151 тыс. баррелей в сутки в 2020 году. Такой шаг прежде всего создаёт безопасность для энергетической отрасли Саудовской Аравии и закладывает основу для успешности IPO Saudi Aramco», — считает Гасанов.

По мнению Дмитрия Александрова, сегодня игроки нефтяного рынка также внимательно следят и за развитием торговых отношений между США и КНР. Как отмечает эксперт, завершение тарифной войны Пекина с Вашингтоном вместе с успешным выходом на биржу Saudi Aramco могут спровоцировать рост мировых цен на нефть до конца 2019 года.

«В случае удачного IPO Saudi Aramco и договора между Вашингтоном и Пекином стоимость нефти до конца года будет в диапазоне $60–64 за баррель», — заключил аналитик.