«Новая фаза развития»: почему экономика Китая может замедлиться до минимума за последние 30 лет
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В среду, 16 октября, индикаторы китайских площадок SSE Composite и Shenzhen Composite сократились на 0,41% и 0,38% соответственно.
Снижение фондовых котировок в Китае произошло после публикации доклада Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах мировой экономики. В своём отчёте организация ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году с 6,2 до 6,1%. При этом оценка на 2020 год была снижена с 6 до 5,8%.
Согласно статистике МВФ, значение может стать самым низким за последние 30 лет. Так, с 1990 года темпы роста ВВП Китая ни разу не опускались ниже 6%. Даже во времена азиатского и мирового финансовых кризисов в 1997 и 2008 годах экономика страны продолжала расти на 8—9%.
Одной из причин ухудшения прогноза в МВФ называют усиление торговых споров между США и КНР. По оценке экспертов фонда, тарифные войны практически остановили рост мировой торговли. В результате уже к 2020 году глобальная экономика может недосчитаться $700 млрд.
«Торговая напряжённость между США и Китаем в совокупности снизит уровень мирового ВВП на 0,8% к 2020 году», — отмечает в докладе главный экономист МВФ Гита Гопинат.
Взаимные торговые ограничения США и Китая спровоцировали снижение деловой активности в промышленности азиатской республики. За последний год соответствующий индекс PMI опустился с 50,8 до 49,8 пункта. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства IHS Markit.
Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.
Напомним, что торговая война США и Китая началась ещё в 2018 году. Штаты обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности, после чего повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Пекин ввёл ответные меры.
В мае 2019 года Вашингтон пошёл на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли договориться об условиях торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.
По итогам переговоров в октябре Китай и США всё же смогли частично договориться об условиях торговой сделки. Между тем мировые инвесторы пока не ждут окончательного перемирия между странами. Об этом в интервью RT рассказал директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
«Предварительное соглашение распространяется только на сферу финансовых услуг и поставки сельхозпродукции. Между тем обе стороны всё ещё далеки от заключения какой-либо всеобъемлющей сделки. Текущие переговоры пока не затрагивают некоторые из наиболее ключевых разногласий, что не позволяет китайским индексам уверенно расти», — пояснил Меркулов.
Во многом тарифное противостояние Штатов и КНР осложнило развитие сектора высоких технологий в Китае. Об этом в интервью RT рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
«Торговая война стала серьёзным вызовом для реконструкции китайской экономики. Китай пытался создать новые драйверы роста ВВП с помощью выхода на высокотехнологичные рынки, но США пока не дают этого сделать. Соответственно, Пекину необходимо будет перестроить свою стратегию», — пояснил Маслов.
В круг развитых стран
Примечательно, что опрошенные RT эксперты не считают торговую войну с США главным фактором экономического торможения КНР. Как отметил Алексей Маслов, темпы роста ВВП страны начали снижаться ещё до обострения конфликта с Вашингтоном. По словам эксперта, экономика замедляется естественным образом после бурного ускорения с начала 1990-х годов.
По данным МВФ, за последние 30 лет ВВП азиатской республики в среднем рос на 9% в год, а в 1992 и 2007 годах темпы роста превышали 14%. Постепенное замедление началось только после 2010 года.
Согласно оценке Алексея Маслова, экономика КНР исчерпала прежние драйверы роста. В первую очередь речь идёт о дешёвой рабочей силе, большом притоке иностранных инвестиций и высокой доле работающего населения. Кроме того, республика стала меньше ориентироваться на экспорт и больше — на импорт.
«Раньше ежегодный прирост ВВП Китая почти на 40% зависел от экспорта. В 2018 году соответствующая доля опустилась ниже 20%», — подчеркнул Маслов.
По объёму закупаемой продукции Китай постепенно догоняет США — главного мирового импортёра товаров. Согласно данным ВТО, ещё в 2008 году объём американского импорта превышал китайский почти на $1 трлн. По итогам 2018-го Пекину удалось сократить разрыв до $482 млрд.
Более того, в 2018 году доля Китая в мировом импорте выросла с 10,22 до 10,75%, а доля в экспорте не изменилась и осталась на уровне 12,77%. Наметившиеся преобразования в экономике связаны с приближением Китая к уровню развитых государств. Об этом в интервью RT рассказал начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
«Власти Китая ещё в 2013 году взяли курс на изменение основы экономики с экспорта на внутренний спрос, для чего руководство страны старается повысить покупательскую способность населения. В принципе, это вполне логично, так как по нынешнему уровню развития Китай уже довольно близко подошёл к некоторым странам, близким к статусу развитых», — отметил Авакян.
Для будущего перехода в разряд развитых государств Китай активно перестраивает экономику с производства на потребление. Во многом это стало возможным за счёт появления среднего класса в стране. Об этом в разговоре с RT рассказала руководитель аналитического департамента «ФинИст» Катя Френкель.
«Сегодня китайский средний класс постепенно превращает КНР в главную страну-потребителя. Это делает Китай менее зависимым от внешнеэкономической и политической мировой обстановки. Если раньше именно производство разгоняло ВВП Китая, в том числе и во время всеобщих экономических кризисов 1997 и 2008 годов, то теперь свою лепту будет вносить и сфера услуг, которая развивается столь же стремительно, как когда-то промышленность», — подчеркнула Френкель.
По данным Всемирного банка, с 2008 по 2018 год доля промышленности в ВВП Китая сократилась с 46,9 до 40,7%, сельского хозяйства — с 10,2 до 7,1%, а сферы слуг выросла с 42,9 до 52,2%. При этом внутреннее потребление сегодня обеспечивает более половины роста ВВП страны. Об этом в интервью RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
По словам аналитика, экономика страны перешла в новую фазу развития и может продолжить замедление в ближайшие годы. Согласно прогнозу МВФ, в 2024 году рост ВВП страны составит порядка 5,5%.
«Сокращение темпов роста ВВП ниже 6% — это вполне закономерное явление: чем больше экономика, тем ей сложнее демонстрировать ускоренное развитие. Достаточно взглянуть на показатели развитых стран: прогнозные значения для ВВП США, Франции, Великобритании, Японии не превышают 2,5% в год. КНР уже опередила Штаты по паритету покупательской способности и занимает второе место по номинальному ВВП, так что совершенно очевидно: Китай вошёл в новую фазу своего развития и столь высоких показателей демонстрировать уже не будет», — заключил Николаев.