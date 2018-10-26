Королевские инвестиции: чем запомнился второй экономический форум Future Investment Initiative в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии завершился второй форум Future Investment Initiative (FII). Хотя на фоне информации об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи многие компании бойкотировали мероприятие, организаторы и участники конференции заявили о её однозначном успехе. По итогам трёхдневной встречи в королевстве был подписан ряд значимых инвестиционных соглашений на сумму $60 млрд. Для России, в свою очередь, форум ознаменовался началом создания трёхстороннего инвестфонда между Москвой, Эр-Риядом и Пекином. Как проходил FII в 2018 году — в материале RT.

В четверг, 25 октября, в Саудовской Аравии завершился второй экономический форум Future Investment Initiative (FII). На протяжении трёх дней в столице королевства Эр-Рияде ведущие эксперты, представители власти и деловых кругов со всего мира обсуждали актуальные вызовы для глобальной экономики, текущие тренды в области бизнеса, технологий и инвестиций, а также успели заключить ряд важных сделок.

В целом в мероприятии приняли участие свыше 3500 человек из 88 стран мира. Среди них — восемь глав государств и более 20 иностранных министров. За время проведения конференции были подписаны соглашения на сумму, превышающую $60 млрд.

Организаторы и участники встречи единогласно заявляют об успехе конференции даже на фоне серьёзных сложностей ввиду разгоревшегося незадолго до форума скандала: после сообщений об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на территории генерального консульства королевства в Стамбуле многие западные представители бизнеса и главы крупных организаций стали отказываться от участия в мероприятии.

«Думаю, всем ясно, что форум прошёл очень успешно со всех точек зрения, несмотря на напрасные попытки сорвать его и представить королевство как государство, не способное противостоять вызовам», — заявил на полях форума в эксклюзивном интервью RT министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

По его словам, трагический инцидент в Турции привлёк значительное внимание руководства королевства,и к нему было проявлено «мудрое отношение». Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия умеет одновременно решать десятки задач, благодаря чему FII всё же привлёк значительное число участников и увенчался успехом.

«Мы рады тому, что Россия была широко представлена на форуме: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), другие российские компании подписали много соглашений. Были также участники из Китая, Кореи, Японии, Европы, США, Латинской Америки и, конечно, представители саудовского частного сектора, который играет большую роль в развитии экономики», — добавил аль-Фалех.

Российскую делегацию на форуме вместе с РФПИ представили 30 ведущих предпринимателей и руководителей крупнейших компаний РФ, а также общественные деятели. В их числе: глава ВТБ Андрей Костин, совладелец холдинга «Сафмар» Михаил Гуцериев, глава «АЛРОСЫ» Сергей Иванов, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов и другие.

Арабский ренессанс

Отметим, что ещё в день открытия форума, 23 октября, участниками мероприятия было подписано около 25 соглашений на сумму более $50 млрд. Больше половины от этого объёма пришлось на государственную нефтедобывающую корпорацию Саудовской Аравии Saudi Aramco. В общей сложности компания подписала 15 соглашений объёмом свыше $34 млрд.

Во второй день конференции лидеры государств арабского мира и Африки обсудили ключевые вызовы и возможности для растущих экономик с целью в дальнейшем реализовать собственный потенциал. Как заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, «предстоящий ренессанс» в течение следующих 30 лет будет происходить именно на Ближнем Востоке.

В рамках обсуждения экономической кооперации между государствами региона Саудовская Аравия подписала ряд важных соглашений в области строительства, медицины и здравоохранения. Отдельно обсуждалась программа реформ королевства «Видение 2030». Напомним, её основная цель заключается в диверсификации экономики страны.

В частности, как заявил по итогам форума министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, в третьем квартале 2018-го прибыль от несырьевого экспорта государства увеличилась на 48% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В результате ненефтяные доходы королевства составили $56,25 млрд.

Большая добыча

Одной из тем обсуждения в рамках конференции также стало текущее положение глобальной нефтяной отрасли. Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, рынок углеводородов находится в хорошем состоянии, а спрос на энергосырьё в течение следующих нескольких десятилетий может увеличиться до 120 млн баррелей в сутки. На этом фоне, если потребность мира в нефти продолжит расти, королевство может дополнительно нарастить добычу на 1—2 млн баррелей в день, отметил министр.

Как уточнил глава государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, выход на максимальный уровень добычи в 12 млн баррелей в сутки возможен всего за три месяца. Такая риторика спровоцировала рекордное почти за два месяца снижение цен на нефть. Так, по данным Лондонской товарно-сырьевой биржи ICE, 24 октября стоимость сырья эталонной марки Brent впервые с начала сентября достигла отметки $75,3 за баррель.

Аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров объяснил в разговоре с RT, что дополнительные 1—2 млн баррелей в сутки в глобальном предложении являются очень большим и чувствительным объёмом для мирового рынка углеводородов. В результате инвесторы соответствующим образом отреагировали на слова саудовских представителей отрасли, и цены пошли вниз.

Тем не менее в последний день конференции Халед аль-Фалех рассказал в интервью RT, что королевство не будет дополнительно наращивать добычу при текущих условиях рынка.

Халед аль-Фалех о возможностях Саудовской Аравии нарастить добычу нефти

Инвестиционное трио

Ещё в первый день FII Мухаммед бен Сальман встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области инвестиций, а также ряд экономических вопросов. После этого наследный принц провёл встречу с российскими бизнесменами и предложил им принять участие в амбициозной программе Саудовской Аравии «Видение 2030».

«Он (Мухаммед бен Сальман. — RT) считает, что Россия обладает уникальным опытом и технологиями, которые помогут Саудовской Аравии реализовать этот амбициозный проект», — заявил Дмитриев.

Одним из самых значимых итогов форума для РФ стало соглашение о расширении Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ). Так, РФПИ объявил о планах привлечь к сотрудничеству нового партнёра в лице суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). Согласно достигнутым договорённостям, королевство намерено вложить $500 млн в трёхстороннее партнёрство. В результате объём нового российско-китайско-саудовского фонда составит $2,5 млрд.

«Текущие договоренности с саудовскими партнёрами выводят РКИФ на глобальный уровень — сразу три ведущих суверенных фонда объединяют усилия для совместной реализации инвестиционных проектов. Такая схема не только объединит экспертизу инвесторов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, но и позволит портфельным компаниям фонда получать поддержку сразу на нескольких ключевых рынках», — заявил глава РФПИ.

При этом он подчеркнул, что фонд не планирует останавливаться на достигнутом: в настоящее время уже идут переговоры с другими партнёрами РФПИ о возможности присоединения к фонду.

Более того, в разговоре с журналистами на площадке FII Дмитриев также рассказал о намерении РЖД подать заявку на строительство железной дороги в Саудовской Аравии. При этом Российский фонд прямых инвестиций также заинтересован в приватизации активов сельскохозяйственной инфраструктуры в королевстве.

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«Агросектор и, безусловно, технологии. Потому что и искусственный интеллект, и генетика, и роботизация, и много других секторов — Россия (в этих областях. — RT) является одним из лидеров. Мы считаем, что инфраструктура, технологии и агросектор — это то, где мы можем очень многое сделать вместе», — отметил Кирилл Дмитриев.

В эксклюзивном интервью RT на полях форума глава РФПИ подчеркнул, что строительство российскими агрокомпаниями необходимой инфраструктуры для своих товаров в королевстве позволит экспортёрам РФ более эффективно реализовывать свою продукцию. Кроме того, по его словам, сейчас обсуждаются планы по локализации в Саудовской Аравии фармацевтических предприятий России.

Впервые форум Future Investment Initiative состоялся в октябре 2017 года. Тогда в рамках мероприятия прошла презентация программы «Видение 2030». В целом участниками конференции год назад стали порядка 3800 человек из 90 стран мира. В частности, форум посетили глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, а также министр финансов США Стивен Мнучин. Ввиду участия большого числа экономистов, политиков и руководителей международных компаний FII стал также известен как «Давос в пустыне». Мероприятие прозвали так в честь одноимённого швейцарского города, где ежегодно проходит Всемирный экономический форум.