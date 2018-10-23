«Важное окно в регион»: как прошёл первый день экономического форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии

23 октября в Саудовской Аравии стартовал экономический форум Future Investment Initiative. В этом году мероприятие, также известное как «Давос в пустыне», проходит на фоне дипломатического скандала. После убийства саудовского журналиста в Турции представители многих западных компаний отменили визит в Эр-Рияд. Вместе с тем уже в первый день конференции участники встречи подписали соглашения на сумму свыше $50 млрд. Стороны обсудили взаимные инвестиции государств, в том числе и в экономику России.

Во вторник, 23 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовал второй экономический форум Future Investment Initiative (FII). Мероприятие является площадкой для обсуждения трендов в сфере мирового бизнеса, инвестиций и технологий. В течение трёх дней соответствующие вопросы и актуальные вызовы для мировой экономики будут предметом дискуссии между экспертами, инвесторами, а также представителями власти и деловых кругов со всей планеты.

Напомним, впервые FII состоялся октябре 2017 года. Тогда в рамках мероприятия прошла презентация реформ амбициозной программы по диверсификации экономики Саудовской Аравии «Видение 2030». Её автором является наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В целом участниками конференции год назад стали порядка 3800 человек из 90 стран мира. В частности, форум посетили глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, а также министр финансов США Стивен Мнучин.

Ввиду участия большого числа экономистов, политиков и руководителей международных компаний FII стал также известен как «Давос в пустыне». Мероприятие прозвали так в честь одноимённого швейцарского города, где ежегодно проходит Всемирный экономический форум.

Как предполагалось ранее, в 2018 году в рамках конференции должно было пройти 40 деловых сессий, а их участниками выступили бы 150 спикеров из 140 мировых компаний. В то же время оптимистичные ожидания организаторов конференции были омрачены разгоревшимся дипломатическим скандалом.

После сообщений об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на территории генерального консульства королевства в Стамбуле многие западные представители бизнеса отменили свой визит на форум.

В частности, от поездки в Саудовскую Аравию отказались руководители таких компаний, как Ford, Uber, Siemens, BlackRock, Google, HSBC, JP Morgan и Credit Suisse. Аналогичные действия последовали со стороны делегаций Австралии, Новой Зеландии, Чехии и главы МВФ.

В результате организаторы форума убрали с официального сайта мероприятия список ожидаемых спикеров и были вынуждены перестраивать программу конференции.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, на фоне отказа главы Siemens Джо Кэзера посетить Эр-Рияд была отложена сделка на сумму $20 млрд.

При этом российская сторона в отличие от многих не стала бойкотировать FII и была представлена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), 30 ведущими предпринимателями и руководителями крупнейших компаний РФ, а также общественными деятелями. Более того, по инициативе РФПИ мероприятия согласились посетить и партнёры фонда из Европы и Азии.

«Здесь присутствуют более 3 тыс. представителей компаний из разных стран. Мы считаем, что конференция — это очень важное окно в регион. Здесь российские компании могут встретиться с ведущими бизнесменами из различных государств, и не только Саудовской Аравии, но и многих других. Таким образом, конференция помогает усилению экономического сотрудничества, а это означает новые инвестиции, создание новых рабочих мест и экономический рост», — рассказал в эксклюзивном интервью RT на площадке FII глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, наряду с российскими компаниями активное участие в форуме также принимают делегации из Китая, Японии, Франции и других государств. Как отмечает Дмитриев, приехавшие представители бизнеса всерьёз заинтересованы в обсуждении различных инвестиционных соглашений как в Саудовской Аравии, так и в регионе в целом.

От слов к делу

Одним из главных событий первого дня работы форума стала пленарная сессия конференции с участием глав РФПИ, суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и инвестиционной госкомпании ОАЭ Mubadala Development Company. Заседание прошло под девизом «Один мир: могут ли глобальные инвестиции вдохновить на коллективное видение будущего?».

Члены дискуссии обсудили важность и перспективы совместного инвестиционного сотрудничества, в том числе в контексте вложений в экономику России. Так, в частности, глава Mubadala Хальдун Аль Мубарак отметил, что в своё время фонд выбрал правильный момент для инвестиций в РФ.

«Когда мы начинали вкладывать в Россию, это было очень сложное время — время, когда многие инвесторы бежали из России, компании покидали страну и российская экономика оказалась под мощным давлением. Мы же решили, что это возможность начать инвестировать в Россию. В кооперации с РФПИ нам удалось определить поток инвестиций, и с точки зрения совместных вложений, я думаю, мы нашли идеального партнёра», — заявил Хальдун Аль Мубарак.

Кирилл Дмитриев при этом добавил, что фонды и дальше будут продолжать сотрудничество в рамках совместных инвестпроектов, а также намереваются осуществлять вложения в третьи страны.

Помимо этого в день открытия форума участниками мероприятия было подписано около 25 соглашений на сумму более $50 млрд. Больше половины от этого объёма пришлось на государственную нефтедобывающую корпорацию Саудовской Аравии Saudi Aramco. В общей сложности компания подписала 15 меморандумов о взаимопонимании и заключила сделки объёмом свыше $34 млрд.

Более того, глава PIF Ясир Аль Румайян на полях форума отметил, что рынок Саудовской Аравии становится одним из наиболее прозрачных с точки зрения проведения операций и доступности информации. На этом фоне, по его словам, к 2030 году объём суверенного фонда королевства может достичь $2 трлн.

В ходе конференции не обошлось и без обсуждения текущего положения глобальной нефтяной отрасли. Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, рынок углеводородов находится в хорошем состоянии, а спрос на энергосырьё в течение следующих нескольких десятилетий может увеличиться до 120 млн баррелей в сутки. В этом случае, по словам министра, королевство может дополнительно нарастить нефтедобычу на 1—2 млн баррелей в день.

Разгон инвестиций

В конце первого дня работы FII также прошла встреча Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда с главой РФПИ. Об этом сообщило саудовское агентство новостей SPA. В ходе дискуссии стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области инвестиций, а также ряд экономических вопросов.

Напомним, в мае 2017 года РФПИ и PIF в качестве долгосрочного стратегического партнёрства создали Российско-саудовский инвестиционный фонд. Отметим, что в рамках совместного инвестирования в проекты в различных секторах экономики РФ королевство внесло порядка $10 млрд.

Кроме того, между РФПИ и PIF также были созданы две инвестиционные платформы объёмом $1 млрд каждая — для вложений в технологический сектор РФ и энергетическую отрасль при поддержке Saudi Aramco.

В целом на сегодня в рамках партнёрства РФПИ и PIF были одобрены и реализованы инвестиции на общую сумму $2 млрд. При этом на данный момент завершается подготовка нового перечня проектов с суммарным объёмом вложений свыше $1 млрд. Как рассказал Дмитриев в интервью RT, преимущественно средства направляются именно на развитие российской инфраструктуры, а также национальных энергетических и технологических компаний.

Кирилл Дмитриев о ключевых направлениях совместных инвестиций с Саудовской Аравией

Более того, как отметил глава РФПИ, многие российские компании также хотели бы инвестировать в Саудовскую Аравию. По его словам, уже сегодня один из лидеров национального нефтехимического сектора намеревается построить на территории королевства большое производство каучука в партнёрстве с Saudi Aramco и французской нефтегазовой компанией Total. В контексте такого трёхстороннего сотрудничества в Эр-Рияде видят потенциал для «Сибура». Об этом ранее в интервью ТАСС сообщил Халед аль-Фалех.

Дмитриев, в свою очередь, рассказал о текущем обсуждении планов по локализации в королевстве российских фармацевтических предприятий. Помимо этого растёт и интерес национальных агрокомпаний к строительству необходимой инфраструктуры для своих товаров на территории Саудовской Аравии. По словам главы РФПИ, это позволит российским экспортёрам более эффективно реализовывать продукцию.