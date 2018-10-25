«Экономика выглядит многообещающе»: глава суверенного фонда Бахрейна об инвестициях в Россию

24 октября в Саудовской Аравии завершился второй день экономического форума Future Investment Initiative. На полях мероприятия RT пообщался с главой суверенного инвестиционного фонда Mumtalakat Королевства Бахрейн Махмудом Хашими Аль-Кухеджи. В эксклюзивном интервью он рассказал о наиболее привлекательных для инвесторов секторах российской экономики, а также о перспективах сотрудничества двух стран. По словам Аль-Кухеджи, за три года королевство вложило в РФ свыше $235 млн и при этом нарастило долю в совместных сделках.

— Господин Аль-Кухеджи, ещё весной 2014 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский инвестиционный фонд Mumtalakat подписали меромрандум о совместных инвестициях между двумя государствами. Могли бы вы назвать общий объём вложений королевства в российскую экономику за прошедший период времени?

— Если говорить об общем объёме капиталовложений, сделанных нами в сотрудничестве с нашим партнёром, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), то мы, как известно, участвовали в его механизме автоматического соинвестирования и рассчитываем вкладывать как можно больше. Общий объём инвестиций за последние три года превысил $235 млн. Мы нацелены на больший объём и продолжаем тесное сотрудничество в данном направлении.

Махмуд Хашими Аль-Кухеджи 1

Опыт нашей работы в России продемонстрировал наличие очень привлекательных возможностей для капиталовложений, имеющих большой потенциал. Российская экономика выглядит многообещающе. У вас есть для этого все слагаемые: ноу-хау, технические специалисты и управленцы, умеющие руководить бизнесом и пользоваться возможностями, а также население, создающее хороший спрос. Российская экономика — одна из крупнейших в мире, и для нас она очень важна.

Все инвестиции, которые мы делали в России, были очень перспективными. Мы приняли решение участвовать в механизме автоматического соинвестирования и, следовательно, автоматически участвуем во всех инвестиционных проектах, которыми занимается РФПИ. Наша доля составляет 10%, и мы рассчитываем увеличить объёмы своих капиталовложений. В целом, повторю, наш опыт инвестирования в России был положительным.

— Имеет ли смысл создать в будущем совместный российско-бахрейнский инвестиционный фонд?

— Мы сейчас имеем механизм, в котором мы участвуем с РФПИ и открытый для других стран мира. Мне хотелось бы побудить российские компании сотрудничать с нами и инвестировать в наш регион. Вот мы сейчас находимся на форуме Future Investment Initiative. У Саудовской Аравии огромный рыночный потенциал, и у российских компаний есть превосходная возможность освоить рынок региона. Наш фонд Mumtalakat стал бы для них оптимальным партнёром.

Мы предлагаем российским компаниям сотрудничество, участие в акционерном капитале и помощь в получении доступа к рынку — как РФПИ помогает нам получить доступ к российскому. Языкового барьера у нас нет, игроки рынка умеют вести бизнес, и мы хотели бы предоставить нашим российским партнёрам такие же возможности.

— Если вернуться к вопросу двустороннего сотрудничества между Россией и Бахрейном, какие и отрасли экономики РФ являются наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций королевства?

— Мы инвестируем во многие отрасли. Если говорить о российской экономике, то очень перспективным представляется рынок недвижимости, и мы инвестируем в него.

Махмуд Хашими Аль-Кухеджи 2

Ещё один очень перспективный сектор в России — технологический. Как известно, россияне очень хорошо образованны и очень сильны в технологиях, поэтому мы считаем, что в этой области для нас существует много привлекательных возможностей для вложений. Нам как инвестору проще работать с талантливыми и образованными людьми. Поэтому российский технологический сектор представляет для нас интерес.

Мы также инвестируем в развитие логистической инфраструктуры. Привлекательной выглядит и российская пищевая промышленность. Вообще, российская экономика является одной из ведущих в мире в мире по объему ВВП, поэтому она очень перспективна и привлекательна для инвестиций.

— Можете ли вы назвать те российские компании, в которые планируете инвестировать в ближайшие годы?

— У нас есть перечень таких компаний, однако мы, как правило, предпочитаем не называть их публично, пока не осуществим капиталовложения. Это делается с целью не допустить такой ситуации, когда мы объявляем о намерении инвестировать в какую-то конкретную компанию, а потом сталкиваемся с конкуренцией. Тем не менее непосредственно после осуществления вложений мы всегда об этом объявляем.

— Можно ли на сегодняшний день приблизительно оценить общий объём средств, которые вы планируете вложить в экономику России в ближайшие годы?

— Это зависит от того, какие возможности для капиталовложений нам предложат. Мы, в свою очередь, располагаем средствами, которые мог бы использовать РФПИ, если для этого будут хорошие инвестиционные возможности.