Баррель интриги: как последнее в 2019 году заседание ОПЕК может повлиять на нефтяные цены

Цены на нефть 4 декабря выросли сразу на 2% после резкого снижения днём ранее. На энергорынке сохраняется неопределённость перед последним в 2019 году заседанием альянса ОПЕК+. Как ожидается, уже 5 декабря страны — экспортёры углеводородов на встрече в Вене могут продлить сделку по сокращению добычи сырья на следующий год. Между тем интригу создают растущие противоречия между участниками договора относительно объёмов снижения производства. Как итоги заседания могут повлиять на нефтяные цены — в материале RT.

4 декабря цена на нефть марки Brent выросла на 2% — до $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. При этом ещё накануне котировки снижались до $60,3. Колебания цен последних дней эксперты связывают с неопределённостью инвесторов перед министерской встречей ОПЕК и стран — участниц сделки ОПЕК+.

С 5 по 6 декабря в Вене министры государств — экспортёров нефти проведут последнее заседание в 2019 году. Как ожидается, стороны обсудят дальнейшую судьбу договора о сокращении добычи энергосырья.

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Напомним, с 1 января 2019 года участники соглашения ОПЕК+ снижают производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018-го. Основные объёмы ежесуточного сокращения приходятся на Россию и Саудовскую Аравию — 228 тыс. и 322 тыс. баррелей соответственно. Сделка действует до конца марта 2020 года и должна привести к балансировке спроса и предложения на мировом рынке.

«Скорее всего, по итогам венской встречи сделку продлят как минимум на полгода. Сейчас всем участникам соглашения выгодно продолжать сотрудничество, поскольку именно благодаря ему цены на нефть всё ещё остаются довольно высокими», — отметил в беседе с RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

В самом ОПЕК+ уже признали необходимость продолжать сокращение добычи после марта 2020 года. Об этом ранее заявлял министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. По его мнению, договор следует продлить до конца 2020 года. При этом решение стран — экспортёров нефти отчасти будет зависеть от результатов президентских выборов в США.

Спорный вопрос

Участники заседания в Вене также рассмотрят возможность дополнительно увеличить объёмы сокращения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом ранее сообщил ТАСС со ссылкой на министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана.

Вопрос о снижении производства сырья может стать поводом для спора между странами — экспортёрами углеводородов, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Предстоящий саммит может оказаться не менее трудным, чем прошлогодний, когда в какой-то момент на кону оказалось будущее самого ОПЕК из-за нежелания Ирана идти на символическое сокращение добычи в условиях санкций. На сегодняшний день интригу создают противоречия между Россией и Саудовской Аравией», — пояснил RT Михаил Коган.

Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, саудовские власти активнее всего выступают за снижение объёмов добываемой нефти.Так, сокращение производства должно уменьшить объём глобального предложения углеводородов и вызвать рост цен на энергосырьё. По словам Деева, дорогая нефть нужна Саудовской Аравии для исполнения бюджета и успешного выхода на биржу государственной энергетической компании Saudi Aramco.

«В преддверии размещения акций Saudi Aramco королевство больше всех заинтересовано в поддержании относительно высоких цен на нефть. Для балансировки государственного бюджета Эр-Рияду необходимы цены в диапазоне $80—85 за баррель. Но участники альянса вряд ли согласятся на этот сценарий. Сегодняшний уровень нефтяных цен устраивает многих, а в случае ещё большего снижения добычи страны начнут терять доли на рынке», — пояснил аналитик.

Как ранее отмечал глава Минэнерго России Александр Новак, официальная позиция Москвы по поводу изменения объёмов нефтедобычи пока остаётся «тайной». Между тем в конце ноября российские нефтяники на совещании в Минэнерго предложили сохранить действующие объёмы сокращения добычи и отложить вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до марта. Об этом журналистам рассказал вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов, передаёт РИА Новости.

По словам Михаила Когана, в холодное время года российским нефтяным компаниям становится сложнее уменьшать производство энергосырья. Поэтому если страны — участницы ОПЕК+ всё же решат снизить уровень нефтедобычи, Россия сможет взять на себя лишь «символический объём» сокращения.

Осторожный подход

По мнению аналитиков, продление сделки ОПЕК+ и сохранение сегодняшних уровней добычи не приведёт к резкому изменению мировых цен на нефть. Как рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, в настоящий момент глобальный рынок углеводородов остаётся относительно сбалансированным.

«Если говорить о мировом предложении нефти, то сейчас можно отметить замедление роста добычи в США. Это позволяет странам ОПЕК+ не увеличивать объёмы сокращений. Подобное решение будет способствовать сохранению текущего баланса на рынке нефти и вряд ли сильно повлияет на котировки. Так что нефть марки Brent останется вблизи $60 за баррель», — считает Ален Сабитов.

По словам аналитика, если на декабрьском заседании стороны всё же решат сократить объёмы нефтедобычи, то котировки могут вырасти до $65—70 за баррель. Впрочем, соответствующее решение участники, вероятно, отложат до следующей встречи, полагает Артём Деев.

«В декабре страны озвучат намерения о дальнейшем снижении квот, но не примут окончательное решение и перенесут вопрос на следующее заседание. В своём стремлении повысить цены Саудовская Аравия в последнее время вынуждена вести себя максимально осторожно и не давить на страны, входящие в альянс. Отмечу, что почти год назад из ОПЕК+ уже вышел Катар, а со следующего года организацию покидает Эквадор», — заключил аналитик.