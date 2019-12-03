Сюжетные повороты: датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

3 декабря экономисты датского инвестбанка Saxo Bank опубликовали список «шокирующих предсказаний» для мировой экономики на будущий год. Согласно прогнозу аналитиков, в 2020 году США окажутся на пороге рецессии, страны Азии создадут новую валюту для замены доллара, а экономика России выиграет от резкого удорожания нефти и промышленных металлов.

Во вторник, 3 декабря, аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank опубликовали список «шокирующих предсказаний» на 2020 год. В своём докладе эксперты традиционно рассматривают вероятные явления в глобальной экономике.

Двойной выигрыш Москвы

По оценке аналитиков Saxo Bank, в 2020 году российская экономика получит двойную поддержку за счёт резкого удорожания нефти и промышленных металлов. Как полагают эксперты, страны — участницы сделки ОПЕК+ вновь сократят объёмы нефтедобычи. В результате предложение энергосырья на глобальном рынке снизится, а мировые цены на нефть могут вырасти до $90 за баррель.

Полученные сверхдоходы от продажи углеводородов Россия сможет направить на финансирование национальных проектов. Об этом в интервью RT рассказал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Стин Якобсен о возможном росте мировых цен на нефть

Россия может выиграть и от рекордного роста цен на палладий. С начала 2019 года дефицитный металл подорожал более чем на 50% — до $1820 за тройскую унцию. Как ожидается, спрос на сырьё продолжит увеличиваться благодаря мировым автопроизводителям — палладий используют в катализаторах бензиновых транспортных средств для сжигания выхлопных газов. При этом крупнейшим поставщиком драгметалла в мире остаётся именно Россия (с долей на рынке более 40%).

«Растущее внимание к климатической политике во всём мире продолжает повышать долгосрочный интерес к электромобилям и средствам контроля выбросов в транспорте. Россия оказывается в выигрыше как крупнейший в мире поставщик палладия», — говорится в исследовании Saxo Bank.

Эхо Великой депрессии

В Saxo Bank считают вероятным, что к началу 2020 года США и Китай смогут договориться о перемирии в тарифной войне, поэтому мировая внешнеторговая напряжённость начнёт постепенно снижаться.

В 2018 году Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий. По версии администрации Белого дома, результатом действий Китая стал огромный торговый дефицит Штатов с азиатской республикой объёмом $375 млрд. В результате США повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары, а Китай ввёл ответные меры.

После череды переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения. Впрочем, в сентябре Пекин согласился закупать американские сельхозтовары в обмен на снятие части ограничений с Huawei. Вслед за этим стороны возобновили переговоры.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин

© Kevin Lamarque/Reuters

Вместе с тем долгожданное перемирие между Штатами и Китаем может продлиться недолго, считают аналитики Saxo Bank. Согласно прогнозу экспертов, вместо отменённых пошлин США могут начать взимать с компаний 25%-ный НДС со всей выручки, полученной от производства за рубежом. Таким образом, для избежания высокого налогообложения иностранному и американскому бизнесу придётся переносить производство на территорию США.

«В начале 2020 года экономика США начнёт задыхаться, дефицит торгового баланса с КНР не улучшится, так как Китай больше не сможет увеличивать объём закупок сельхозпродукции. Некоторые соцопросы уже свидетельствуют о вероятности поражения Трампа на выборах, поэтому не исключено, что он потеряет терпение и его администрация выдвинет так называемый налог «Америка прежде всего», — отмечают аналитики Saxo Bank.

Как ожидается, введение этого налога должно будет привести к снижению доли зарубежной продукции на американском рынке и простимулировать национальное производство страны. Похожее решение уже принималось администрацией Белого дома в 1930 году для поддержки экономики во время Великой депрессии. Тогда торговые партнёры США начали вводить ответные ограничения или вовсе прекращали сотрудничество с Вашингтоном. В конечном итоге американские компании потеряли потребителей за рубежом, и ситуация в экономике только ухудшилась.

По мнению Стина Якобсена, аналогичное развитие событий может произойти и в 2020 году, а Штаты рискуют вновь столкнуться с рецессией.

«Рецессия в США весьма вероятна. В IV квартале 2019 года рост ВВП страны уже составляет примерно 0,2—0,3% и может даже стать отрицательным. В начале 2020 года страна будет очень близка к этому. Чётким сигналом наступления экономического спада стала ситуация с кривой доходности (изменением ставок по долговым бумагам. — RT), которая прогнозирует рецессию с вероятностью семь из восьми», — отметил Якобсен.

Весной 2019 года доходность гособлигаций Штатов со сроком погашения десять лет оказалась ниже, чем у госбумаг со сроком погашения три месяца. Традиционно такая тенденция обычно складывается незадолго до начала спада в экономике и в последний раз происходила в 2007 году.

Конкурент доллару

В 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может объявить о создании новой резервной валюты в противовес доллару. Как полагают аналитики Saxo Bank, экономики Азии заключат соглашение о переводе всей региональной торговли на новую валюту. При этом позже к договору могут присоединиться Россия и страны ОПЕК.

«На протяжении последних десяти лет и особенно явно в последние годы всё больше стран стремятся снизить свою зависимость от доллара. В условиях, когда торговые войны всё ещё продолжаются, а Россия и Китай распродают долларовые резервы, у азиатских партнёров, включая Москву, возникает определённая необходимость в создании новой системы межгосударственных расчётов без доллара», — отметил Якобсен.

По оценке эксперта, переход крупнейших игроков мировой торговли на расчёты в новой валюте может ослабить глобальный курс доллара на 20%. Более того, в 2020 году нацвалюта США рискует подешеветь почти на 30% к золоту. В результате стоимость драгметалла способна вырасти до $2000 за тройскую унцию.

Стин Якобсен о снижении доли доллара в мировых резервах

Вслед за Лондоном

На фоне растущей неопределённости вокруг брексита Евросоюз рискует потерять ещё и Венгрию. Как полагают эксперты Saxo Bank, после 15 лет членства в ЕС Будапешт может заявить о выходе из состава объединения уже в 2020 году.

Свою оценку экономисты объясняют резким ухудшением отношений между Брюсселем и венгерским правительством. Так, ещё в 2018 году власти ЕС запустили штрафную процедуру по статье 7 Лиссабонского договора. В качестве одной из санкционных мер Венгрия может лишиться права голоса в Совете Евросоюза.

«ЕС ссылается на вводимые в стране всё более жёсткие ограничения на свободу и независимость прессы, суда, науки, меньшинств и правозащитников. Венгерское руководство отвечает, что страна всего лишь защищается — в первую очередь защищает свою культуру от массовой миграции. Текущее положение дел остаётся неустойчивым, и в 2020 году, по мере медленного продвижения процедуры по статье 7 через бюрократическую систему ЕС, сторонам станет ещё труднее договориться», — отмечают аналитики Saxo Bank.

Заседание Европарламента

© Vincent Kessler/Reuters

Как полагают в Будапеште, своими действиями европейские власти пытаются наказать Венгрию за отказ принимать мигрантов. Об этом ранее заявлял министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Согласно прогнозу Saxo Bank, Будапешт не пойдёт на уступки Брюсселю и в качестве альтернативы Евросоюзу станет активнее наращивать экономические связи с Турцией. Впрочем, такая позиция может привести к сокращению европейских траншей и спровоцировать панику на финансовом рынке Венгрии. В результате курс нацвалюты страны к евро рискует снизиться на 12%.