Сигнал для металлургов: как рекордный рост цен на палладий может повлиять на промышленность России

Мировые цены на палладий впервые в истории достигли отметки $1821 за тройскую унцию. С начала года дефицитный металл подорожал более чем на 50%, и эксперты ожидают дальнейшего роста котировок в течение следующих пяти лет. Спрос на актив усиливается благодаря китайским и европейским автопроизводителям. При этом крупнейшим поставщиком драгметалла в мире остаётся Россия. Как рекордное увеличение стоимости палладия может повлиять на промышленность страны — в материале RT.

В четверг, 28 ноября, мировые цены на палладий обновили исторический максимум. Стоимость драгметалла увеличилась на 0,5% и впервые достигла отметки $1821 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи — NYMEX.

С начала 2019 года палладий вырос в цене более чем на 50% и на сегодняшний день стал самым дорогим металлом в мире. По своей стоимости актив заметно обходит золото ($1454), а также платину ($893).

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Стремительное удорожание палладия во многом связано с растущим дефицитом драгметалла в мире. Об этом в беседе с RT рассказал финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

«На рынке палладия сохраняется дефицит. В настоящее время спрос на металл превышает предложение, и с большой вероятностью тенденция продолжится в ближайшие годы», — отметил эксперт.

Согласно прогнозу «Норникеля» (крупнейшего производителя палладия в мире. — RT), в 2018 году потребление металла превысило производство приблизительно на 800 тыс. унций. При этом в 2019-м палладиевый дефицит может незначительно снизиться (до 600 тыс.), а в 2020-м вновь продолжит расти и составит порядка 700 тыс. унций.

Отметим, что наиболее активно палладий применяется в автомобильной и химической промышленности, а также в электроэнергетике, медицине и ювелирном деле. В то же время, как рассказал RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин, 80% мирового спроса на драгоценный металл приходится именно на автопром. Палладий используют в катализаторах бензиновых транспортных средств для сжигания выхлопных газов.

Примечательно, что в 2018 году мировой рынок автомобилей впервые за последние девять лет начал сокращаться и просел на 0,5%. При этом в 2019-м динамика ухудшилась. Так, с января по октябрь продажи легковых транспортных средств упали на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику приводит аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.

В то же время спрос на палладий со стороны автомобильной отрасли по-прежнему уверенно растёт и подталкивает цены. Опрошенные RT эксперты связывают ситуацию с ужесточением экологических стандартов для автопроизводителей по всему миру.

«С 2020 года в Европе будет разрешена продажа новых автомобилей только с двигателями, соответствующими стандарту Евро-5. Норма позволит бензиновым машинам сократить выбросы серы на 80%, сажи — на 25% и оксидов азота — на 25%. Для соответствия новым требованиям необходимы существенные изменения в моторах и в конструкции выхлопных систем. Речь идёт об увеличении размеров катализаторов с использованием палладия», — объяснил в интервью RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Дмитрий Иногородский.

Похожий стандарт также был введён и в Китае — крупнейшем автомобильном рынке мира. Отметим, что в 2018 году на долю КНР пришлось порядка 30% продаж легковых транспортных средств. В результате ужесточение экологических требований для китайских автокомпаний стало одним из главных драйверов удорожания палладия.

«Ключевую поддержку ценам оказал именно Китай, где внедряется стандарт China 6. В бензиновых двигателях автомобилей и катализаторах расширяется доля палладия, способного преобразовать вредный выхлоп в относительно безопасные вещества типа водяного пара и углекислого газа», — пояснила в разговоре с RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Против дизеля

Согласно оценке аналитиков, высокий спрос на палладий обусловлен растущей популярностью бензиновых автомобилей и снижением спроса на машины с дизельными двигателями. Такую ситуацию на авторынке эксперты связывают с последствиями «дизельгейта» 2015 года. Тогда в центре масштабного скандала оказался концерн Volkswagen — 11 млн дизельных автомобилей компании по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество выбрасываемых в воздух вредных газов.

В результате доля продаж транспортных средств на дизельном топливе начала сокращаться, что спровоцировало удешевление платины (металл используют в производстве дизельных двигателей) и одновременное удорожание палладия.

По данным аналитического агентства JATO Dynamics, в 2018 году доля автомобилей с дизельным двигателем в странах Евросоюза упала с 44% до 36%. Значение стало минимальным за последние 17 лет. Более того, согласно недавнему исследованию Европейской ассоциации автопроизводителей, уже в III квартале 2019 года показатель опустился до 29,1%.

В помощь промышленности

Согласно оценке «Норникеля», дефицит палладия на мировом рынке будет сохраняться вплоть до 2025 года. Более того, уже в 2020-м глобальные продажи автомобилей начнут постепенно восстанавливаться и могут увеличиться на 0,1%. Об этом говорится в отчёте Международного валютного фонда.

В результате, согласно прогнозу аналитического издания Wallet Investor, к концу 2019 года цена на палладий может составить $1840 за унцию, после чего продолжит стремительно расти. Как ожидается, в 2020 году котировки будут колебаться в диапазоне $1900—2160 за тройскую унцию, а в 2024-м могут превысить $3500.

Отметим, что на сегодняшний день крупнейшими производителями палладия в мире являются Россия (с долей на рынке более 40%) и ЮАР (32%). Соответствующие данные приводит Геологическая служба США. Как полагают эксперты, дальнейшее удорожание палладия может оказать не только положительное влияние на российский металлургический сектор, но и на промышленность страны в целом.

«Для российской промышленности подобный спрос на драгметалл — хороший знак. В фаворитах не только палладий, но и никель — по тем же причинам. Это значит, что добывающие и производственные компании смогут опереться на этот спрос, что положительно скажется на финансовых показателях», — отметила Анна Бодрова.

По мнению Дмитрия Иногородского, дополнительным драйвером для металлургии должна стать разработка проекта «Арктик палладий».

«Мощность проекта на старте составит до 21 млн тонн в год, а общие запасы оцениваются в 770 млн тонн. Сейчас идут активные инвестиции в данный проект, и если он покажет хорошую рентабельность, то, возможно, компании металлургического сектора получат дополнительную финансовую поддержку», — заключил эксперт.