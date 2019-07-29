Низкие обороты: чем рекордное падение автомобильного рынка угрожает мировой экономике

В первой половине 2019 года мировой авторынок сократился почти на 7%. По данным агентства LMC Automotive, количество проданных за этот период автомобилей оказалось минимальным за последние четыре года. Негативную динамику аналитики связывают с общим замедлением глобальной экономики и тарифной войной между США и КНР. С января по июнь на фоне противостояния двух стран продажи легковых транспортных средств в Китае упали более чем на 12%. Как замедление рынка продаж легковых машин может сказаться на мировой экономике — в материале RT.

За первые шесть месяцев 2019 года продажи легковых автомобилей в мире упали на 6,6% по сравнению с аналогичным показателем 2018-го — до 45,1 млн единиц. Об этом говорится в отчёте консалтинговой компании LMC Automotive.

Как следует из материалов организации, это минимальные значения за последние четыре года. Так, ещё в первой половине 2015-го было продано около 44,3 млн легковых автомобилей, в 2016-м это число увеличилось до 45,9 млн, в 2017-м составило 46,6 млн, а в 2018-м — 48,3 млн.

Согласно исследованию агентства, сегодня падение продаж легковых автомобилей наблюдается в большинстве регионов мира. С января по июнь в Китае число реализованных транспортных средств снизилось на 12,4%, в Южной Америке — на 7,4%, в Европе — на 3,7%, в Канаде — на 5,5%, в России — на 2,4%, а в США — на 2,1%

Одной из причин рекордного сокращения авторынка опрошенные RT эксперты называют замедление мировой экономики. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2018 году рост глобального ВВП составил 3,6%, а по итогам 2019-го, как ожидается, показатель уменьшится до 3,2%.

При этом значительное давление на мировой авторынок оказало падение продаж у двух крупнейших игроков отрасли — США и Китая. Об этом в интервью RT рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Сокращение продаж в Китае связано с общим снижением темпов роста кредитования и экономики страны в целом. Кроме того, КНР искусственно ограничивает реализацию автомобилей из-за неблагоприятной экологической ситуации и перенасыщенности городов машинами. В США до этого был длительный период увеличения продаж, в течение которого большинство людей уже поменяли свои автомобили, и теперь предпосылок для дальнейшего роста в Штатах нет», — пояснил эксперт.

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В то же время, по оценке директора офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслава Абрамова, главным фактором сокращения глобального авторынка стала тарифная война США и КНР. Напомним, торговое противостояние двух крупнейших экономик мира началось ещё в 2018 году. Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, действия Китая привели к тому, что торговый дефицит Штатов с азиатской республикой достиг $375 млрд.

В мае 2018-го страны договорились о мирном урегулировании конфликта, но американская сторона всё же решилась на развязывание полномасштабной торговой войны и обложила пошлинами половину китайского экспорта (на $250 млрд). В ответ Пекин установил тарифы в размере 5% и 10% на импорт американской продукции на $60 млрд, после чего Вашингтон пообещал ввести пошлины на все поставки из Китая.

По итогам 2018 года объём проданных в КНР машин уменьшился сразу на 2,8% и достиг 28,08 млн единиц. Такие данные приводит Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM). Примечательно, что на долю КНР пришлось порядка 30% мировых продаж. При этом рынок страны сократился впервые за последние 28 лет.

Хотя в начале 2019 года Вашингтон и Пекин провели серию успешных переговоров, в мае Штаты повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд и пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Пекин в ответ ввёл свои пошлины объёмом $60 млрд с 1 июня, а технологические компании США стали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei. Хотя на саммите G20 в июне стороны договорились возобновить переговоры, аналитики всё ещё не исключают дальнейшего усиления тарифного конфликта.

Европейский фронт

Более того, угрозу для глобального авторынка также представляет усиление торговых противоречий США с ЕС. Согласно заявлению Дональда Трампа, Европа ведёт несправедливую торговую политику по отношению к Вашингтону и поступает ещё хуже, чем Китай. Такое мнение американский президент озвучил 24 июля во время выступления на студенческой конференции, передаёт ТАСС.

«Достаточно агрессивная риторика Трампа в отношении Европы по части введения новых таможенных пошлин значительно усугубляет общую ситуацию. В основном предполагаемые ограничения касаются продукции европейского автопрома, что может привести к серьёзным убыткам для ЕС», — пояснил в интервью RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

В частности, как отмечают аналитики, торговый конфликт может в первую очередь отразиться на экономике Германии. По словам Сергея Удалова, сегодня значительная доля немецкого автопрома приходится на экспорт. При этом автопроизводители страны имеют и собственные заводы в Мексике, откуда поставляют машины в Штаты. Более того, согласно словам Вячеслава Абрамова, на сегодняшний день компании отрасли создают в Германии порядка 20% рабочих мест.

«Если США введут 25-процентный налог на автомобили и запчасти иностранного производства, цена на некоторые марки вырастет почти на $10 тыс., вследствие чего спад продаж продолжится», — пояснил Абрамов.

Как полагает аналитик, по итогам 2019 года продажи автомобилей в мире могут в среднем упасть на 10%. При этом, по мнению Сергея Удалова, негативная динамика скажется и на таких смежных отраслях, как производство компонентов и материалов. На этом фоне, по мнению эксперта, наблюдаемое падение авторынка рискует усилить замедление глобальной экономики.