Защитная покупка: с чем связан рост цен на золото

Цены на золото держатся на шестилетних максимумах и составляют около $1500 за унцию. За два летних месяца стоимость драгметалла подскочила почти на $200. Достижение рекордной отметки произошло на фоне снижения ставки американского Федрезерва и обострения торговой войны между США и Китаем. Чтобы застраховать свои рынки от геополитических рисков, драгметалл скупают развивающиеся страны, отмечают эксперты. Как в будущем могут измениться цены на золото — в материале RT.

Развитие торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином подстегнуло цены на золото к рекордному уровню — $1500 за унцию. Более того, ранее стоимость драгметалла была зафиксирована на отметке $1535 за унцию — это максимум с 2013 года. В беседе с RT руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев указал на ещё одну причину скачка. Речь идёт об обвале рынка в Аргентине.

Финансовый коллапс в латиноамериканском государстве стал следствием политического фактора. Так, 11 августа на аргентинских праймериз победил кандидат от левых оппозиционных сил. На новость резко отреагировала биржа страны, обвалившись до исторического минимума.

«Сильнейший кризис на одном из ключевых развивающихся рынков вполне может привести к обвалу большинства или даже всех этих рынков. Соответственно, в мире растёт спрос на защитные активы», — пояснил RT Александр Разуваев.

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По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале 2019-го мировой спрос на золото вырос на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил свыше 1 тыс. тонн.

Значительную долю спроса сформировали центральные банки разных стран, закупившие в свои резервы в первом полугодии суммарно 374 тонны, причём 96 тонн из них приобрёл ЦБ РФ. Во втором квартале Россия уступила только Польше по количеству закупленного золота. Такие данные приведены в исследовании Всемирного совета по золоту.

В беседе с RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников отметил, что активные закупки золота Центробанком хорошо повлияют на экономику страны. «Во-первых, повышаются золотовалютные резервы нашей экономики. Во-вторых, закупки золота приводят к их диверсификации. Сейчас в России резервы в золоте занимают уже почти 30%», — сообщил эксперт.

По данным ЦБ РФ, золотовалютные резервы России на конец июля 2019 года увеличились до $520 млрд. По этому показателю страна занимает пятое место в мире, уступая Китаю, Японии, Швейцарии и Саудовской Аравии. Однако у саудовцев доля золота в резервах составляет всего 0,08%. Такие данные приводит Всемирный совет по золоту.

Вместе с пополнением золотого запаса Россия с 2010 года уменьшила вложения в гособлигации США в 14 раз. На конец 2018 года они составляли всего $13,2 млрд, а в июне 2019 года — $10,8 млрд. Об этом говорится на сайте Казначейства США. При этом на фоне высоких цен на золото доходность по американским гособлигациям становится всё ниже. Сейчас этот показатель составляет менее 2% годовых.

Опрошенные RT эксперты отметили, что увеличение доли золота в золотовалютных резервах страны повышает устойчивость экономики к различным геополитическим потрясениям.

Активно пополняет свои золотые запасы и Народный банк Китая. Пекину тоже необходимо диверсифицировать свои золотовалютные резервы, чтобы уменьшить урон от торгового противостояния с Вашингтоном.

Покупка золота — это общемировой тренд. Всё дело в том, что центральные банки многих стран опасаются последствий торговой войны, поэтому скупают драгметалл для страховки. О такой ситуации рассказывает бывший ведущий финансовый директор Всемирного банка Изабелль Стросс-Кан в своём докладе, опубликованном на сайте Всемирного совета по золоту. В нём эксперт также подчёркивает, что торговая война — один из ключевых факторов, который ведёт к росту спроса на золото.

В докладе Стросс-Кан указала и на привлекательные для центробанков преимущества золота. Драгметалл практически не коррелирует с другими активами, не имеет кредитных рисков и дорожает во время кризиса. Кроме того, в долгосрочной перспективе золото может принести гораздо большую доходность, чем другие популярные активы.

Любопытно, что 13 августа Торговое представительство США выпустило пресс-релиз, в котором сообщило о приостановке введения новых пошлин на китайский импорт до 15 декабря. После этого заявления цена на золото в моменте незначительно снизилась.

«Сообщения США о тарифах спровоцировали подорожание разных активов, однако золото при этом подешевело. Но я не думаю, что в будущем металл значительно просядет в цене, поскольку заключение сделки между США и Китаем не предвидится в скором времени», — считает Денис Иконников.

В свою очередь, Александр Разуваев не исключил дальнейшего роста цен на золото, на который в том числе влияет и политика американского Федрезерва, который ранее снизил ставку.

«Пока до конца непонятно, какой в дальнейшем будет политика Федрезерва. Так или иначе, вряд ли мы увидим совсем сильный доллар, который бы ударил по золоту. Поэтому уровень $1527 за унцию — это хорошая отметка, но я думаю, что в перспективе он будет выше», — заключил Разуваев.