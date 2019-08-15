В ЦБ заявили о росте международных резервов России

В Центробанке России сообщили о росте международных резервов страны.

«Международные резервы Российской Федерации по состоянию на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, увеличившись за неделю на $10,2 млрд, или на 2,0%», — указывается в заявлении Банка России.

Отмечается, что увеличение произошло в связи с положительной переоценкой, покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.