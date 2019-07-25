В ЦБ назвали объём международных резервов России
- РИА Новости
«Объём международных резервов по состоянию на 19 июля составил $520,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,6 млрд, или на 0,1%», — указывает регулятор.
Отмечается, что увеличение произошло под влиянием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированной отрицательной переоценкой.
Ранее Центробанк России сообщил о росте внешнего долга страны по итогам I квартала 2019 года.
В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.