В ЦБ назвали объём международных резервов России

Центробанк рассказал об объёме международных резервов России.

«Объём международных резервов по состоянию на 19 июля составил $520,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,6 млрд, или на 0,1%», — указывает регулятор.

Отмечается, что увеличение произошло под влиянием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированной отрицательной переоценкой.

Ранее Центробанк России сообщил о росте внешнего долга страны по итогам I квартала 2019 года.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.