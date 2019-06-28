В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
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- РИА Новости
Об этом говорится в данных, которые приводятся на сайте ЦБ.
Отмечается, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил примерно $468,85 млрд.
Согласно статистике, данная цифра 1 января 2019 года равнялась примерно $454,68 млрд. При этом 1 января 2018 года соответствующий показатель составлял $518,21 млрд.
В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.