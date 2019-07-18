В Центробанке заявили о росте международных резервов России

Короткая ссылка
Банк России сообщил, что российские международные резервы увеличились до $519,7 млрд.
В Центробанке заявили о росте международных резервов России
  • ©Anton Belitsky/Global Look Press

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 12 июля составили $519,7 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд», — указывается в сообщении.

Уточняется, что рост произошёл преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота.

Ранее Центробанк России сообщил о росте внешнего долга страны по итогам I квартала 2019 года.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить