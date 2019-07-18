В Центробанке заявили о росте международных резервов России
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Об этом говорится на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 12 июля составили $519,7 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд», — указывается в сообщении.
Уточняется, что рост произошёл преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота.
Ранее Центробанк России сообщил о росте внешнего долга страны по итогам I квартала 2019 года.
В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.