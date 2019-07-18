В Центробанке заявили о росте международных резервов России

Банк России сообщил, что российские международные резервы увеличились до $519,7 млрд.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 12 июля составили $519,7 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд», — указывается в сообщении.

Уточняется, что рост произошёл преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота.

Ранее Центробанк России сообщил о росте внешнего долга страны по итогам I квартала 2019 года.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.