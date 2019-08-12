Аргентинская биржа рухнула на 38%
Падение индексов происходит на фоне неожиданных итогов праймериз, в которых левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» (Frente de todos) набирает пока 47,65%.
Коалиция действующего президента Маурисио Макри «Вместе за перемены» набирает 32,08%.
Как сообщает El Clarin, утром американский доллар поднимался по отношению к аргентинскому песо на 30%, однако затем песо немного отыграл падение.
В июле сообщалось, что индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов.