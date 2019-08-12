Аргентинская биржа рухнула на 38%

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Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.

Падение индексов происходит на фоне неожиданных итогов праймериз, в которых левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» (Frente de todos) набирает пока 47,65%.

Коалиция действующего президента Маурисио Макри «Вместе за перемены» набирает 32,08%.

Как сообщает El Clarin, утром американский доллар поднимался по отношению к аргентинскому песо на 30%, однако затем песо немного отыграл падение.

В июле сообщалось, что индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов

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