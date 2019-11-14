«Слишком много рисков»: как неопределённость по вопросу брексита влияет на темпы роста ВВП Великобритании

К концу этого года ВВП Великобритании может вырасти всего на 1%, считают специалисты Банка Англии. Замедление эксперты связывают прежде всего с политической неопределённостью по вопросу брексита. Аналитики не исключают, что снижение внешнеторгового оборота и уход крупных финансистов из-за «развода» с ЕС приведёт к трудностям в экономике в 2020 году.

По прогнозу Банка Англии, темпы роста ВВП Великобритании к концу года составят всего 1%. Согласно данным Национального бюро статистики страны, после падения на 0,2% во II квартале 2019 года ВВП вырос на 0,3% в III квартале. По сравнению с соответствующим кварталом 2018 года, ВВП вырос на 1%, что является самым низким показателем роста с I квартала 2010 года.

Драйверами роста экономики в III квартале 2019 года стали сферы услуг и строительства. Положительный эффект на рост ВВП оказал рост расходов правительства и населения. При этом в промышленности и секторе добычи полезных ископаемых началась стагнация. За этот период также не увеличились объёмы инвестирования.

Примечательно, что ещё в 2015 году рост ВВП Соединённого Королевства превышал 2%. После того как большинство жителей Великобритании проголосовали за выход из ЕС, в стране разразился политический кризис: уже два правительства не смогли провести брексит и ушли в отставку.

Политикам так и не удалось выработать плана «развода» с ЕС, в результате выход из Евросоюза неоднократно переносился. В октябре парламент запретил премьер-министру Борису Джонсону провести брексит без дополнительных договорённостей с ЕС.

На этом фоне в последнем квартале 2019 года показатель бизнес-оптимизма Конфедерации британской промышленности для Великобритании упал с -32 до -44 пунктов.

Любопытно, что Банк Англии ожидает восстановительный рост, который может составить 1,6%, уже в 2020 году. Как считают эксперты Банка, принятие соглашения о выходе из ЕС и завершение брексита «разгонит» экономику и простимулирует приток инвестиций.

Стоит отметить, что в своих прогнозах Банк Англии опирается на сценарий, по которому брексит произойдёт в конце 2019 — начале 2020 года и между Великобританией и ЕС будут достигнуты договорённости о зоне свободной торговли. Подобное соглашение, как отмечают экономисты британского Центробанка, уже ратифицировано Евросоюзом и Канадой. Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) подразумевает взаимную отмену почти всех таможенных тарифов, разрушение административных барьеров между странами и сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности.

В разговоре с RT начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян подчеркнул, что и в будущем году для британской экономики сохраняется слишком много рисков.

«Замедление экономического роста в основном связано с уходом ряда крупных компаний из инвестиционного бизнеса Британии. Иными словами, замедление экономики вызвано не социальными факторами. Однако я бы не стал ожидать, что в 2020 году экономика страны вновь будет расти темпами выше 2% в год. После брексита будет слишком много рисков, и пока слишком много неопределённости. Непонятно, как новое правительство будет проводить экономическую политику, особенно в сфере внешнеэкономической деятельности. Сейчас есть свободная торговля с ЕС и правила игры всем понятны. Какими будут эти правила после выхода из ЕС — вопрос открытый», — считает Авакян.

По словам эксперта, в случае жёсткого брексита экономику Британии в ближайшие несколько лет ожидает болезненный процесс трансформации в более изолированную, и в этом случае нельзя исключать уход некоторых крупных европейских финансовых институтов из Лондона.

Сейчас Евросоюз — самый важный торговый партнёр Великобритании: внешнеторговый оборот составляет £648 млрд (почти $770 млрд). На ЕС приходится 45% британского экспорта и 53% импорта. Важную статью британского экспорта в Европу составляет предоставление услуг в аналитической, юридической, технической и других сферах.

Впрочем, пока эксперты говорят лишь об одном стабильном факторе теоретического будущего роста экономики Великобритании. Речь идёт о низком уровне безработицы, который сейчас составляет 3,9%. Сохранение показателя на этом уровне и продолжение роста зарплат могут стимулировать повышение потребительской активности.

«В результате брексита пострадает финансовый сектор страны — может ослабнуть национальная валюта. Снижение товарооборота между ЕС и Великобританией (ожидается после брексита) приведёт к сокращению объёма финансовых операций. Британская экономика, по разным оценкам, может потерять до 252 млрд фунтов стерлингов в течение 15 лет», — заключил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.