«Месть за смелость»: могут ли обвинения в отказе от европейских ценностей заставить Венгрию пойти на уступки ЕС

Большинство депутатов Европарламента проголосовали за принятие резолюции, согласно которой существует реальная угроза, что Венгрия отступит от основополагающих ценностей Евросоюза. В документе указано, что Будапешт сталкивается с коррупцией, а также с проблемами в сфере миграции, соблюдения прав меньшинств и независимости судебной системы. Венгерские власти уже назвали принятый документ «жалкой местью» политиков, поддерживающих миграционную стратегию Брюсселя, и заявили о намерении оспорить это решение. Эксперты отмечают, что резолюция Европарламента — это скорее показательная мера, которая не приведёт к реальным последствиям.

В Европейском парламенте заявили о наличии явной угрозы отступления Венгрии от основополагающих ценностей Евросоюза. Такой вывод содержится в принятой 12 сентября резолюции Европарламента, в которой среди ключевых проблем Будапешта называют коррупцию, несоблюдение прав меньшинств и положение беженцев и мигрантов в стране.

Парламентарии обратились к государствам — членам ЕС с просьбой оценить риски нарушения в Венгрии основополагающих ценностей Договора о Евросоюзе и в случае необходимости принять меры. За принятие документа выступили 448 депутатов при 197 голосах против и 48 воздержавшихся.

«Это первый раз, когда парламент призвал Совет ЕС действовать против государства — члена ЕС, чтобы предотвратить системную угрозу основополагающим ценностям союза», — сообщили в Европарламенте.

В пресс-релизе отмечается, что речь в резолюции идёт об угрозе нарушения статьи 2 Договора о ЕС. В перечисленные в этой статье ценности входят уважение демократии, равенства, верховенства права и прав человека.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что, несмотря на готовность венгерских властей обсуждать законность тех или иных действий, они не предпринимают конкретных действий по улучшению ситуации и «многие проблемы остаются». Сообщается, что речь идёт о превентивном этапе процедуры, предусматривающем диалог с Венгрией и направленном на избежание возможных санкций, которые могут последовать в соответствии со статьёй 7 Договора о Евросоюзе (вплоть до лишения Будапешта права голоса в Совете ЕС).

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«Парламент напоминает, что вступление Венгрии в ЕС было «добровольным актом, основанным на суверенном решении, с широким консенсусом по всему политическому спектру», и подчёркивает, что любое венгерское правительство обязано устранить риск серьёзного нарушения ценностей ЕС», — говорится в пресс-релизе.

В список перечисленных Европарламентом 12 претензий к венгерским властям вошли коррупция, проблемы с независимостью судебной власти, свободой слова, вероисповедания и объединений, а также правами меньшинств, мигрантов и беженцев.

По словам евродепутата от Нидерландов Джудит Саргентини, подготовившей доклад по ситуации в Венгрии, своим обращением к странам ЕС парламент посылает «важный сигнал».

«Мы защищаем наши европейские ценности. Теперь европейские лидеры должны взять на себя ответственность и перестать наблюдать со стороны, как в Венгрии разрушается верховенство права. Это неприемлемо для ЕС», — заявила Саргентини.

Петер Сийярто

Reuters

© Bernadett Szabo

«Мы не уступим шантажу»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже заявил о намерении Будапешта оспорить принятую Европарламентом резолюцию о якобы имеющих место угрозах отступления страны от основополагающих принципов ЕС.

«Решение Европарламента было не чем иным, как жалкой местью Венгрии политиков, поддерживающих миграцию... Оно было принято мошенническим образом и противоречит правилам, прописанным в европейских договорах», — заявил дипломат.

Отметим, что накануне, выступая в Европарламенте, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неприемлемости требований «проиммигрантских сил». Политик подчеркнул, что Будапешт не потерпит, чтобы ему угрожали, шантажировали и выдвигали против него клеветнические обвинения.

«Мы не уступим шантажу. Венгрия будет защищать свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции и защищать свои права, в том числе от вас, если это понадобится», — заявил Орбан в Страсбурге.

Он добавил, что Венгрия готова к европейским выборам 2019 года, на которых граждане смогут «решить будущее Европы и вернуть демократию в европейскую политику».

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Евросоюз в целом и Европарламент в частности не впервые пытаются воздействовать на отдельные страны по тем или иным вопросам. И в данном случае внимание Брюсселя привлекла позиция Будапешта по мигрантам.

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При этом в беседе с RT эксперт отметил, что позицию венгерских властей можно понять, поскольку значительная часть осевших в Германии и других странах ЕС мигрантов прошла через территорию Венгрии и нанесла государству серьёзный экономический ущерб.

«Венгрия занимает свою особую позицию, кроме того, проводит достаточно самостоятельную политику не только в вопросах миграции, но и в других. Зачастую эта позиция отличается от ведущих стран. Резолюция по Венгрии — намёк на то, чтобы они занимали более коллективистскую позицию», — заявил Оленченко.

При этом собеседник RT отметил определённый парадокс сложившейся ситуации, связанный с тем, что все решения Совета ЕС принимаются консенсусом, частью которого является сама Венгрия. При этом принятое решение Европарламента носит рекомендательный характер и не является обязательным для исполнения. В частности, эксперт рассказал, что прецедента лишения права голоса в Совете ЕС ещё не было.

«Германия и Франция продвигают идею, чтобы решать вопросы простым большинством, а не консенсусом. Но если говорить о лишении права голоса Венгрии в Совете ЕС — это революция. Думаю, так вопрос не будет ставиться», — подытожил Оленченко.

Заседание Европарламента

Reuters

© Vincent Kessler

«Отомстили за «смелость»



В свою очередь, профессор Института социологии Венгерской академии наук Пал Тамаш в беседе с RT констатировал, что принятый Европарламентом документ был создан, «мягко говоря, не совсем корректно»: формулируя свои претензии к Будапешту, в Брюсселе просто собрали все пункты споров за последние несколько лет, несмотря на то что значительная их часть уже урегулирована.

«Значительная часть либералов и умеренных консерваторов Евросоюза хотели отомстить Орбану, потому что он «очень громко кричал». Небольшая страна, причём при симпатии многих таких же маленьких, регулярно посылала Брюссель и некоторые европейские великие державы подальше. Фактически здесь речь шла не о том, кто прав, кто виноват, а просто собрались те голоса, которые отомстили за эту «смелость», — заявил социолог.

«Факт остается фактом: его покарали за резкие слова. Если бы он делал то, что делал, и ничего не говорил бы, например как поляки, то ничего не случилось бы», — добавил Тамаш.

Эксперт напомнил, что во вторник, 11 сентября, Орбану предложили отойти от своей жёсткой позиции и выступить с символическими высказываниями о готовности пойти на компромисс — и тогда его поддержат в Европарламенте. Но он демонстративно заявил, что не может быть и речи о каких-либо шагах назад.

При этом социолог отметил, что резолюция Европарламента практически наверняка не приведёт ни к каким серьёзным последствиям.

«Это передаётся на общее заседание стран — участниц Евросоюза... и там, кроме громких слов, ничего не будет, потому что требуется единогласное решение. И есть такие страны (минимум пять, включая Польшу), которые сказали, что они этого не допустят», — заявил Тамаш.

Он добавил, что поведение Орбана в последние годы можно назвать экспериментом по поиску внутренних границ дозволенного внутри Евросоюза. При этом он не связал происходящее с наличием какого-либо серьёзного кризиса в ЕС.