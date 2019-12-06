Новак назвал объём сокращения добычи странами ОПЕК+ в 2020 году

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что общий объём дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в I квартале 2020 года составит 500 тыс. баррелей в сутки.

«Было принято решение странами ОПЕК и не-ОПЕК суммарно с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, это означает на I квартал, дополнительно сократить добычу в объёме 500 тыс. баррелей в сутки», — приводит РИА Новости его слова​​​.

Новак уточнил, что в период падения спроса на нефть для балансировки рынка необходимо дополнительно сократить добычу нефти. По словам главы Минэнерго, данная квота распространяется на все страны.

Ранее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил, что страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти с 1 января 2020 года.