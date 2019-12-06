Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи с 1 января 2020 года
- Reuters
«Мы договорились о небольшом новом сокращении, которое сделает свой вклад, начиная со следующего года... с 1 января», — приводит РИА Новости его слова.
Шахбазов уточнил, что новое сокращение будет действовать до конца I квартала 2020 года.
Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.