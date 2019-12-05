Новак обсудил с коллегой из Саудовской Аравии взаимодействие по ОПЕК+

Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии Александр Новак и принц Абдель Азиз бен Сальман провели переговоры в Вене, в рамках которых обсудили сотрудничество по ОПЕК+, а также стабилизацию мирового нефтяного рынка.

«В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие стран по линии ОПЕК+, принятые меры по стабилизации мирового нефтяного рынка, а также актуальные направления взаимного развития экономических связей России и Саудовской Аравии», — сообщили в пресс-службе российского министерства.

В ходе встречи Новак отметил рост товарооборота между странами на 53,8% (до $1,2 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце октября в Минэнерго России высоко оценили роль Эр-Рияда и стран ОПЕК+ в минимизации влияния дестабилизирующих действий на рынок нефти.