Минэнерго России оценило ситуацию на рынке нефти

Министерство энергетики России оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную, говорится в сообщении ведомства.

«Минэнерго России отмечает стабильную ситуацию на мировых нефтяных рынках на текущий момент. Отмечаем важную роль наших партнёров из Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок», — сказали в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что оперативное восстановление добычных мощностей в Саудовской Аравии после атаки дронов «подчеркнуло профессионализм и надёжность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределённости».

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в сентябре значительно перевыполнили свои обязательства по сделке.

По его словам, основной причиной стало падение добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников на её нефтяные объекты.