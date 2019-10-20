Новак: ОПЕК+ в сентябре значительно перевыполнила сделку

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в сентябре значительно перевыполнили свои обязательства по сделке. Основной причиной стало падение добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников на её нефтяные объекты.

«В целом страны ОПЕК и не-ОПЕК перевыполнили значительно по отношению к тем обязательствам, которые были приняты соглашением. В основном это за счёт той ситуации, которая была связана с сокращением добычи в Саудовской Аравии в сентябре из-за атак на инфраструктуру, и перевыполнение достаточно большое», — приводит РИА Новости слова Новака.

Он отметил, что Россия нацелена на выполнение сделки ОПЕК+ в октябре на 100%. По его словам, российские нефтяные компании выразили готовность полностью выполнять условия соглашения.

Ранее Новак заявил, что ситуация с качеством топлива на автозаправках в России улучшается.