Новак: ОПЕК+ в сентябре значительно перевыполнила сделку
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«В целом страны ОПЕК и не-ОПЕК перевыполнили значительно по отношению к тем обязательствам, которые были приняты соглашением. В основном это за счёт той ситуации, которая была связана с сокращением добычи в Саудовской Аравии в сентябре из-за атак на инфраструктуру, и перевыполнение достаточно большое», — приводит РИА Новости слова Новака.
Он отметил, что Россия нацелена на выполнение сделки ОПЕК+ в октябре на 100%. По его словам, российские нефтяные компании выразили готовность полностью выполнять условия соглашения.
Ранее Новак заявил, что ситуация с качеством топлива на автозаправках в России улучшается.