Новак: ОПЕК+ в сентябре значительно перевыполнила сделку

Короткая ссылка
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в сентябре значительно перевыполнили свои обязательства по сделке. Основной причиной стало падение добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников на её нефтяные объекты.
Новак: ОПЕК+ в сентябре значительно перевыполнила сделку
  • © РИА Новости

«В целом страны ОПЕК и не-ОПЕК перевыполнили значительно по отношению к тем обязательствам, которые были приняты соглашением. В основном это за счёт той ситуации, которая была связана с сокращением добычи в Саудовской Аравии в сентябре из-за атак на инфраструктуру, и перевыполнение достаточно большое», — приводит РИА Новости слова Новака.

Он отметил, что Россия нацелена на выполнение сделки ОПЕК+ в октябре на 100%. По его словам, российские нефтяные компании выразили готовность полностью выполнять условия соглашения.

Ранее Новак заявил, что ситуация с качеством топлива на автозаправках в России улучшается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить