Новак отметил улучшение качества топлива на автозаправках в России

Короткая ссылка
Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с качеством топлива на автозаправках в России улучшается.
Новак отметил улучшение качества топлива на автозаправках в России
  • РИА Новости

«Я думаю, что на большинстве заправок таких проблем нет, потому что они принадлежат именно вертикально интегрированным компаниям», — приводит РИА Новости слова Новака.

При этом он отметил, что «на многих частных заправках такие проблемы действительно выявлялись».

«Идёт большая работа, создана специальная комиссия на правительственном уровне, которая занимается этими вопросами, осуществляет проверки, вводит штрафы. Сейчас ситуация гораздо лучше, чем была раньше, тем не менее такая работа продолжается», — отметил Новак.

Ранее Росстандарт сообщил, что на российских автозаправочных станциях продаётся 6 млн т суррогата в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить