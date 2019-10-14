Новак отметил улучшение качества топлива на автозаправках в России

Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с качеством топлива на автозаправках в России улучшается.

«Я думаю, что на большинстве заправок таких проблем нет, потому что они принадлежат именно вертикально интегрированным компаниям», — приводит РИА Новости слова Новака.

При этом он отметил, что «на многих частных заправках такие проблемы действительно выявлялись».

«Идёт большая работа, создана специальная комиссия на правительственном уровне, которая занимается этими вопросами, осуществляет проверки, вводит штрафы. Сейчас ситуация гораздо лучше, чем была раньше, тем не менее такая работа продолжается», — отметил Новак.

Ранее Росстандарт сообщил, что на российских автозаправочных станциях продаётся 6 млн т суррогата в год.