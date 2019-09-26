СМИ: Доля фальсифицированного горючего на АЗС составила почти 9%

На российских автозаправочных станциях продаётся 6 млн т суррогата в год, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Весь объём рынка бензина и дизеля оценивается в 65 млн т. Проведённые ведомством с начала года проверки показали, что 8,8% АЗС торгуют топливом, не соответствующим утверждённым стандартам качества.

У сетевых доля нарушений составила 5%, у независимых — 13%.

В 2018 году доля заправок, продающих некачественное горючее, была примерно такой же — из 1010 проверенных АЗС нарушения обнаружены на 90 (9%).

Самое распространённое нарушение — превышение в топливе массовой доли серы.

В Росстандарте также заявили о заметном улучшении качества топлива на АЗС по сравнению с 2015 годом, когда нарушения были выявлены на каждой пятой заправке (20%).

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о недоливе топлива на каждой пятой АЗС в России.