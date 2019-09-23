Остановка двигателей: что означает для курса евро замедление производства во Франции и Германии

В понедельник, 23 сентября, евро значительно слабеет на мировом валютном рынке. Инвесторов насторожила европейская промышленная статистика. Деловая активность в производственном секторе еврозоны максимально ослабла за последние семь лет. Хуже всего дела обстоят во Франции и Германии. Главной причиной негативной динамики эксперты считают торговые ограничения США. Замедление двух крупнейших экономик Европы может спровоцировать «эффект домино» и ударить по другим странам региона, не исключают аналитики.

В понедельник, 23 сентября, евро демонстрирует значительное ослабление на мировом валютном рынке. Так, курс единой европейской валюты к доллару США торгуется вблизи минимальной отметки с весны 2017 года — $1,09 за евро.

Инвесторы негативно отреагировали на статданные о состоянии промышленности еврозоны. В сентябре индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе региона опустился до минимума с ноября 2012 года и составил 45,6 пункта. Об этом говорится в отчёте аналитического агентства IHS Markit.

Промышленная динамика ухудшилась сразу в двух крупнейших экономиках Европы. Так, во Франции индекс PMI опустился рекордно за последние четыре месяца (до 50,3 пункта), а в Германии показатель достиг самой низкой отметки с июля 2009 года — 41,4 пункта.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Производственные показатели Германии ужасают. Неопределённые перспективы торговых войн, развития автопрома и брексита парализовали рост новых промышленных заказов. Значения сентября оказались наихудшими со времён мирового финансового кризиса 2009 года», — отмечает главный экономист IHS Markit Фил Смит.

Падение немецкой деловой активности оказалось хуже прогнозов и рискует привести к полномасштабной рецессии в главной экономике еврозоны. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Согласно данным Федерального статистического бюро Германии, с апреля по июнь ВВП страны уже сократился на 0,1%. При этом показатель может продолжить падение в ближайшие месяцы.

«Помимо ухудшения промышленного PMI в Германии также снижается и деловая активность в сфере услуг. Подобная динамика говорит о том, что наиболее вероятным сценарием будет сокращение темпов роста немецкой экономики и в третьем квартале. Второе подряд квартальное снижения ВВП технически будет означать рецессию в стране», — пояснил Ален Сабитов.

Ухудшение экономической ситуации в Германии и во Франции эксперты объясняют торговыми войнами США. С июня 2018 года Штаты начали взимать пошлины с ввозимых в страну европейских товаров из стали и алюминия. ЕС ввели ответные ограничения, после чего Вашингтон пригрозил обложить тарифами продукцию автопрома Европы. Как ожидается, новые меры могут вступить в силу в ноябре 2019 года.

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«Экономики Германии и Франции сильно зависят от экспорта: его доля в ВВП обоих государств составляет 47% и 39% соответственно. Чем выше будет оставаться эта зависимость, тем сильнее окажется негативная реакция на американские ограничительные меры», — пояснил RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Общую ситуацию ухудшает конфликт США с Ираном. Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов в беседе с RT добавил, что санкции Вашингтона против Тегерана отрицательно сказываются на работе всех европейских компаний в исламской республике.

По мнению аналитиков, снижение деловой активности одновременно во Франции и Германии может привести к торможению всей экономики еврозоны. Впрочем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже снизил прогноз по росту ВВП региона в 2019 году — с 1,2% до 1,1%, а в 2020-м — с 1,4% до 1,2%.

«Падение индекса деловой активности в двух крупнейших экономиках еврозоны создаёт эффект домино для всех остальных стран объединения. Во втором квартале сектор производства в регионе упал на 1% и заметно ударил по рынку труда. Возникший в результате этого риск сокращения экономики еврозоны в ближайшие месяцы даёт инвесторам повод пересмотреть свои инвестиции», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Согласно оценке Алена Сабитова, во второй половине года рост ВВП еврозоны может оказаться вблизи нулевых значений. Как полагает аналитик, поддержать экономику региона могли бы действия ЕЦБ.

12 сентября глава регулятора Марио Драги уже объявил о начале программы количественного смягчения. ЕЦБ намеревается включить печатный станок и на выпущенные деньги скупать государственные облигации стран еврозоны. Действия Центробанка приводят к увеличению денежной массы в регионе, позволяют ускорить инфляцию и нарастить темпы роста ВВП. В то же время количественное смягчение традиционно провоцирует ослабление евро в долгосрочной перспективе.

«Низкие темпы роста и мягкая в ответ на это денежно-кредитная политика могут способствовать сохранению слабости европейской валюты. Соответствующий курс к доллару США может опуститься до уровней $1,06—1,08 за евро. Для российской валюты это будет означать снижение курса евро до 68—69 рублей», — заключил Ален Сабитов.