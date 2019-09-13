Печатный станок: почему новая политика ЕЦБ спровоцировала ослабление евро

Курс евро достиг самого низкого уровня за последние полтора месяца и торгуется вблизи 71 рубля. Валютное пике эксперты объясняют новой политикой Европейского центрального банка. Для ускорения роста ВВП еврозоны регулятор начнёт активнее печатать и вливать деньги в экономику региона. Такие действия должны ускорить инфляцию и усилить инвестиционную активность. В то же время решение ЕЦБ спровоцирует ослабление единой евровалюты. Как может измениться курс евро до конца года — в материале RT.

В пятницу, 13 сентября, российская валюта укрепляется в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара снизился на 0,9%, до 64,1 рубля, а курс евро — на 0,5%, до 71,2 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 14 сентября составил 64,47 рубля за доллар и 71,53 рубля за евро.

Удорожание нацвалюты стартовало ещё накануне. Так, в ходе торгов 12 сентября евро в моменте опускался ниже отметки 71 рубль — впервые с начала августа. Позже курс несколько восстановился, но всё ещё остаётся вблизи рекордно низкого уровня за последние полтора месяца.

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Такую динамику эксперты связывают с итогами заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). В четверг регулятор ухудшил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2019 году — с 1,2% до 1,1%, а в 2020-м — с 1,4% до 1,2%. Для поддержки экономики региона глава ЕЦБ Марио Драги объявил о начале программы количественного смягчения.

ЕЦБ намеревается включить печатный станок и на выпущенные деньги скупать государственные облигации стран еврозоны. Действия Центробанка приводят к увеличению денежной массы в регионе, позволяют ускорить инфляцию и нарастить темпы роста ВВП. В то же время количественное смягчение традиционно провоцирует ослабление евро в долгосрочной перспективе.

Ранее ЕЦБ проводил политику количественного смягчения в еврозоне с 2015 по 2018 год. Тогда регулятор приобрёл ценных бумаг на сумму €2,6 трлн. Новая программа начнётся с 1 ноября 2019 года и пока не имеет утверждённой даты окончания. Как ожидается, ЕЦБ будет закупать облигации на €20 млрд в месяц.

«Решение ЕЦБ связано с инфляцией в еврозоне, которая находится на минимальном уровне с конца 2016 года — 1%, а темпы роста экономики достигли самых низких значений с 2015 года. Поэтому, учитывая действия регулятора, евро продолжит слабеть к рублю и доллару на мировом рынке», — рассказал в беседе с RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

По словам эксперта, низкая инфляция говорит о невысоком уровне потребительского спроса в регионе. Сохранение такой ситуации на протяжении длительного периода времени приводит к стагнации в экономике региона.

Другими словами, Европейский центробанк пытается разогнать экономику за счёт дополнительных денежных вливаний. Вместе с тем намеченная программа ЕЦБ рискует обернуться раздуванием финансового пузыря на рынке еврозоны. С высокой вероятностью вырастет спекулятивный спрос на европейские активы, ценные бумаги начнут дорожать, но экономика продолжит стагнацию. Об этом в интервью RT рассказал генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

«В теории действия ЕЦБ должны усилить инвестиционную и потребительскую уверенность и увеличить количество свободных денег в финансовой системе. Это нужно для кредитования бизнеса. Однако до сих пор и на протяжении почти десяти лет подобные шаги вели к нежелательным длительным последствиям. Раздувались финансовые рынки, рос кредитный рычаг (отношение заёмных средств к собственному капиталу. — RT), а значимого экономического эффекта не происходило», — пояснил Хохрин.

По словам эксперта, высокая закредитованность стран еврозоны и возможность раздувания финансового пузыря беспокоят мировых инвесторов. Такие настроения игроков рынка также негативно сказываются на европейской валюте.

Reuters

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Кроме того, в своих прогнозах участники рынков рассчитывали на более решительные действия со стороны ЕЦБ. Ожидалось, что регулятор начнёт политику количественного смягчения уже в сентябре и начнёт закупать облигаций на €30—50 млрд. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Согласно его оценке, в результате более низких объёмов закупок и отсрочки начала программы до ноября экономика еврозоны почувствует эффект только в 2021 году. При этом влияние на инфляцию окажется ниже намеченных ожиданий.

Как объяснил в беседе с RT Денис Иконников, дополнительным стимулом для экономики еврозоны могло бы стать снижение налоговой нагрузки в регионе. По мнению аналитика, ЕЦБ может пойти на такую меру и тем самым ускорить инфляцию. В то же время европейская валюта по-прежнему продолжит слабеть.

По прогнозу Дениса Иконникова, до конца года курс евро может опуститься до 70 рублей. При этом Александр Осин ожидает значения в диапазоне от 67,1 до 72,35 рубля.