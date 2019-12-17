Зимний разгон: с чем связано рекордное укрепление рубля в декабре

Курсы доллара США и евро снизились до минимальных значений с середины 2018 года, что нетипично для российского валютного рынка в декабре. Традиционно сезонные факторы вызывают ослабление нацвалюты перед Новым годом, однако с начала месяца рублёвая динамика остаётся положительной. Эксперты связывают такую ситуацию с рекордным притоком иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги, потеплением в торговой войне США и Китая, а также ростом цен на нефть.

В декабре российская валюта заметно подорожала на Московской бирже. С начала месяца курс доллара США ослаб почти на 2,8%, а курс евро — на 2%.

Во вторник, 17 декабря, курсы доллара США и евро торгуются вблизи 62,5 и 69,8 рубля соответственно. При этом ещё 13 декабря показатели опускались до минимальных уровней с середины 2018 года — 62,1 и 69,5 рубля.

Любопытно, что обычно в декабре российская валюта дешевеет под влиянием сезонных факторов. Как рассказал RT руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман, традиционно перед Новым годом в России увеличивается спрос на иностранную валюту.

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Впрочем, нынешнее удорожание рубля опрошенные RT эксперты связывают с резким изменением настроений игроков валютного рынка. Инвесторы позитивно отреагировали на потепление в торговой войне между США и Китаем.

Напомним, осенью Вашингтон и Пекин вновь активизировали переговоры по заключению торгового соглашения и прекращению тарифной войны. Президент США Дональд Трамп заявлял о возможности подписания первой части договора в ближайшее время, но одновременно угрожал Китаю новым повышением пошлин в случае очередного провала сделки. Ограничения должны были вступить в силу 15 декабря, но в конечном итоге этого не произошло.

Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, американский президент пока решил отказаться от повышения пошлин. При этом сам Дональд Трамп 17 декабря заявил о возможном согласовании первого этапа сделки «в течение пары недель». Об этом сообщает ТАСС.

Традиционно во время снижения геополитической напряжённости в мире инвесторы начинают активнее закупать рисковые активы. В результате улучшение торговых отношений между Штатами и Китаем положительно сказалось на рубле. Об этом в интервью RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Когда рынки узнали, что США и Китай отказываются повышать взаимные пошлины с 15 декабря и готовятся к подписанию первого этапа торговой сделки, расти начали все рисковые активы. Прежде всего это контракты на покупку сырья, акции и валюты развивающихся стран. Такая ситуация на мировых финансовых рынках имеет большое значение и для рубля», — пояснила Мильчакова.

По словам аналитиков, в определённой степени российскую валюту поддержал заметный рост мировых цен на нефть. На сегодняшний день сырьё эталонной марки Brent торгуется на максимальных уровнях с сентября — $65,5 за баррель.

«После решения стран — участниц ОПЕК+ дополнительно уменьшить нефтедобычу и успешного выхода на биржу Saudi Aramco рост нефтяных цен выше $65 за баррель оказал поддержку рублю», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Впрочем, влияние сырьевых котировок на рубль ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания нефти Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила уже ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, но игроки валютного рынка по-прежнему иногда реагируют на резкие изменения сырьевых цен.

«Бюджетное правило снизило влияние ценовой динамики нефтяного рынка на курс рубля, но не устранило зависимость полностью. В 2019 году основным фактором укрепления рубля была не нефть, а приток иностранного капитала. Россия имеет уникально сильную макроэкономическую основу, что привлекает иностранных инвесторов в российские активы. Но эту основу усиливает в том числе комфортное состояние нефтяных цен», — добавил Бахтин.

В первую очередь эксперты указывают на рекордный приток денег в долговые ценные бумаги России. По данным Центробанка, с начала 2019 года общий объём рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) увеличился почти на 1,53 трлн рублей и впервые за всё время наблюдений составил 8,86 трлн. При этом сумма иностранных вложений выросла более чем на 1 трлн рублей и также достигла исторического максимума — 2,84 трлн. В целом на долю зарубежных инвесторов приходится почти треть (32%) всех покупок ОФЗ.

Интерес иностранных инвесторов к рублёвым активам положительно сказался и на российском фондовом рынке. На торгах 17 декабря индекс Мосбиржи прибавил 0,4% и впервые достиг отметки 3019 пунктов. По прогнозу Натальи Мильчаковой, до конца года показатель ещё может дополнительно вырасти до 3040 пунктов. При этом курс доллара будет оставаться в диапазоне 62—64,5 рубля, а курс евро — вблизи 69—72 рублей.