Выгодный курс: как рекордный за 17 лет рост российского рынка гособлигаций может повлиять на динамику рубля

Российский рынок государственных облигаций вырос до максимума за последние 17 лет. Инвесторов привлекают надёжные финансовые гарантии Москвы и возможность получить более высокую прибыль, чем в США и Европе. Наблюдаемое снижение ставки ЦБ со временем сделает вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) менее доходными, поэтому игроки рынка пытаются заранее закупить ценные бумаги по выгодной цене. По словам аналитиков, ажиотажный приток денег в ОФЗ окажет поддержку рублю. Как в связи с этими процессами могут измениться курсы доллара и евро до конца осени — в материале RT.

В среду, 6 ноября, индекс российских государственных облигаций (RGBI) обновил исторический максимум. На торгах Московской биржи показатель прибавил 0,12% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 150,28 пункта, после чего перешёл к умеренному снижению.

По данным Центробанка, с начала 2019 года общий объём российского рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) вырос почти на 1,45 трлн рублей и достиг 8,78 трлн. При этом сумма иностранных вложений увеличилась на 827 млрд рублей — до 2,62 трлн. В целом на долю зарубежных инвесторов приходится почти треть (29,8%) всех покупок ОФЗ.

Облигации федерального займа представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, одной из причин рекордного роста рынка гособлигаций в последние месяцы стало снижение санкционных рисков для экономики России. Так, отсутствие резких колебаний на фондовом и валютном рынках страны усилило спрос на российские активы.

«Мы наблюдаем уход санкционной повестки с «первого плана» российских реалий. По этой же причине рублю удалось укрепиться в этом году, а риски возвращения курса доллара к уровню 70—75 рублей остаются сдержанными», — рассказал в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Более того, за счёт низкого уровня госдолга и высокого объёма резервов Россия может предоставлять инвесторам прочные финансовые гарантии. Как отметил в разговоре с RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, этот фактор также делает вложения в ОФЗ более привлекательными для игроков рынка.

«У России уровень госдолга составляет менее 20% ВВП, и почти $124 млрд — 7% от ВВП — отложены в Фонд национального благосостояния. Резервы ЦБ вдвое превышают всю сумму долга России и достигают $540 млрд, из которых почти 20% размещены в физическом золоте. Даже если в теории допустить, что у страны не будет новых долговых поступлений, накопленных резервов полностью хватит, чтобы быстро рассчитаться со всеми долгами, чего нельзя сегодня сказать о США или Европе», — отметил Пушкарёв.

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Впрочем, одним из главных драйверов рынка ОФЗ аналитики считают выгодную доходность российских гособлигаций. Так, вложения в долговые бумаги страны остаются для инвесторов более прибыльными чем инвестиции в облигации США или стран Европы.

На сегодняшний день в России доходность госбумаг со сроком погашения 10 лет составляет 6,4%, а в Соединённых Штатах — 1,8%. При этом в Германии и Франции показатели находятся на отрицательных уровнях — вблизи −0,3% и −0,01% соответственно.

По словам экспертов, доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. В настоящий момент в России ставка составляет 6,5% годовых, в США — 1,5–1,75%, а в еврозоне — 0%.

Вместе с тем с июня 2019 года Банк России планомерно снижает свою ключевую ставку. Регулятор проводит такую политику для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. В долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

В то же время политика ЦБ делает менее доходными вложения в ОФЗ. Таким образом, пока ставка Центробанка ещё остаётся на относительно высоком уровне, инвесторы пытаются закупить максимальный объём российских гособлигаций с более выгодной доходностью. Об этом RT рассказал аналитик QBF Олег Богданов.

«Пока процесс снижения ставки не закончен, у нас идёт рост цен на рынке госбумаг. Доходность ОФЗ со сроком погашения один год уже опустилась ниже 6%. Рынок играет на опережение, и гособлигации уверенно дорожают. Это начинает привлекать инвесторов», — пояснил эксперт.

В помощь рублю

Согласно оценке Олега Богданова, уже к концу 2020 года Банк России может снизить ключевую ставку до уровня 5% годовых. До этого момента рынок ОФЗ продолжит расти, а приток новых инвестиций в гособлигации будет способствовать укреплению рубля.

Как отметил Пётр Пушкарёв, в ближайшие месяцы курс национальной валюты будет всё больше реагировать на динамику сектора долговых бумаг и меньше зависеть от колебаний нефтяных цен. Во многом эксперт связывает это с действием бюджетного правила.

Напомним, в его рамках Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. В случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от нефти.

«В ноябре ближайшей разумной целью можно назвать снижение курса доллара до 62,5 рубля, но в последующие месяцы дело этим не ограничится. Учитывая и вялую динамику экономики еврозоны и нацвалюты региона вплоть до даты брексита 31 января 2020 года, курс евро к рублю не вырастет к Новому году. Вероятно показатель достигнет уровня 68,5—69,5 рубля за евро и периодически будет подниматься чуть выше отметки 70 рублей, — заключил Пётр Пушкарёв.