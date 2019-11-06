Выгодный курс: как рекордный за 17 лет рост российского рынка гособлигаций может повлиять на динамику рубля

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Владимир Цегоев
Российский рынок государственных облигаций вырос до максимума за последние 17 лет. Инвесторов привлекают надёжные финансовые гарантии Москвы и возможность получить более высокую прибыль, чем в США и Европе. Наблюдаемое снижение ставки ЦБ со временем сделает вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) менее доходными, поэтому игроки рынка пытаются заранее закупить ценные бумаги по выгодной цене. По словам аналитиков, ажиотажный приток денег в ОФЗ окажет поддержку рублю. Как в связи с этими процессами могут измениться курсы доллара и евро до конца осени — в материале RT.
Выгодный курс: как рекордный за 17 лет рост российского рынка гособлигаций может повлиять на динамику рубля
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

В среду, 6 ноября, индекс российских государственных облигаций (RGBI) обновил исторический максимум. На торгах Московской биржи показатель прибавил 0,12% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 150,28 пункта, после чего перешёл к умеренному снижению.

По данным Центробанка, с начала 2019 года общий объём российского рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) вырос почти на 1,45 трлн рублей и достиг 8,78 трлн. При этом сумма иностранных вложений увеличилась на 827 млрд рублей — до 2,62 трлн. В целом на долю зарубежных инвесторов приходится почти треть (29,8%) всех покупок ОФЗ.

Облигации федерального займа представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, одной из причин рекордного роста рынка гособлигаций в последние месяцы стало снижение санкционных рисков для экономики России. Так, отсутствие резких колебаний на фондовом и валютном рынках страны усилило спрос на российские активы.

«Мы наблюдаем уход санкционной повестки с «первого плана» российских реалий. По этой же причине рублю удалось укрепиться в этом году, а риски возвращения курса доллара к уровню 70—75 рублей остаются сдержанными», — рассказал в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Более того, за счёт низкого уровня госдолга и высокого объёма резервов Россия может предоставлять инвесторам прочные финансовые гарантии. Как отметил в разговоре с RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, этот фактор также делает вложения в ОФЗ более привлекательными для игроков рынка.

«У России уровень госдолга составляет менее 20% ВВП, и почти $124 млрд — 7% от ВВП — отложены в Фонд национального благосостояния. Резервы ЦБ вдвое превышают всю сумму долга России и достигают $540 млрд, из которых почти 20% размещены в физическом золоте. Даже если в теории допустить, что у страны не будет новых долговых поступлений, накопленных резервов полностью хватит, чтобы быстро рассчитаться со всеми долгами, чего нельзя сегодня сказать о США или Европе», — отметил Пушкарёв.

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Впрочем, одним из главных драйверов рынка ОФЗ аналитики считают выгодную доходность российских гособлигаций. Так, вложения в долговые бумаги страны остаются для инвесторов более прибыльными чем инвестиции в облигации США или стран Европы.

На сегодняшний день в России доходность госбумаг со сроком погашения 10 лет составляет 6,4%, а в Соединённых Штатах — 1,8%. При этом в Германии и Франции показатели находятся на отрицательных уровнях — вблизи −0,3% и −0,01% соответственно.

По словам экспертов, доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. В настоящий момент в России ставка составляет 6,5% годовых, в США — 1,5–1,75%, а в еврозоне — 0%.

Вместе с тем с июня 2019 года Банк России планомерно снижает свою ключевую ставку. Регулятор проводит такую политику для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. В долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

В то же время политика ЦБ делает менее доходными вложения в ОФЗ. Таким образом, пока ставка Центробанка ещё остаётся на относительно высоком уровне, инвесторы пытаются закупить максимальный объём российских гособлигаций с более выгодной доходностью. Об этом RT рассказал аналитик QBF Олег Богданов.

«Пока процесс снижения ставки не закончен, у нас идёт рост цен на рынке госбумаг. Доходность ОФЗ со сроком погашения один год уже опустилась ниже 6%. Рынок играет на опережение, и гособлигации уверенно дорожают. Это начинает привлекать инвесторов», — пояснил эксперт.

В помощь рублю

Согласно оценке Олега Богданова, уже к концу 2020 года Банк России может снизить ключевую ставку до уровня 5% годовых. До этого момента рынок ОФЗ продолжит расти, а приток новых инвестиций в гособлигации будет способствовать укреплению рубля.

Как отметил Пётр Пушкарёв, в ближайшие месяцы курс национальной валюты будет всё больше реагировать на динамику сектора долговых бумаг и меньше зависеть от колебаний нефтяных цен. Во многом эксперт связывает это с действием бюджетного правила.

Напомним, в его рамках Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. В случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от нефти.

«В ноябре ближайшей разумной целью можно назвать снижение курса доллара до 62,5 рубля, но в последующие месяцы дело этим не ограничится. Учитывая и вялую динамику экономики еврозоны и нацвалюты региона вплоть до даты брексита 31 января 2020 года, курс евро к рублю не вырастет к Новому году. Вероятно показатель достигнет уровня 68,5—69,5 рубля за евро и периодически будет подниматься чуть выше отметки 70 рублей, — заключил Пётр Пушкарёв.

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