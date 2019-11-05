«Неукоснительное соблюдение правил»: бюджетный процесс в России признан одним из самых открытых в Европе

Россия вошла в первую тройку стран Европы по показателю прозрачности бюджета. Об этом говорится в новом докладе МВФ. Аналитики считают, что открытости удалось достичь во многом благодаря «бюджетному правилу», которое способствует снижению зависимости российской экономики от цен на нефть. Какие ещё факторы повлияли на оценку специалистов фонда и как она может отразиться на инвестиционной привлекательности — в материале RT.

За последние пять лет Россия добилась прогресса в открытости бюджетного процесса. В этом году страна вместе с Финляндией и Литвой вошла в тройку лидеров по этому экономическому критерию. Такие выводы содержатся в докладе МВФ «Обновлённая оценка прозрачности в налогово-бюджетной сфере», информация о котором опубликована на официальном сайте Минфина 5 ноября.

По оценке МВФ, Россия достигла значительных успехов в раскрытии информации о бюджетных рисках и их анализе. В докладе также указывается на комплексность бюджетной отчётности, которая включает подробности об издержках, связанных с налоговыми расходами. Кроме того, положительно оценивается подход к распределению бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм, а также публикация первых официальных оценок стоимости запасов нефти, газа и минеральных ресурсов.

«В обзоре особо отмечается, что улучшению бюджетного прогнозирования способствовало применение новой конструкции «бюджетных правил». Положительный эффект на качество управления рисками оказало ежегодное с 2018 года представление долгосрочных макроэкономических и бюджетных прогнозов на 17 лет. Повышению открытости способствует публикация федерального бюджета в доступном для россиян формате «Бюджета для граждан», — отмечают в Минфине.

Интересно, что ещё в 2014 году российская практика составления бюджета была признана МВФ одной из лучших среди государств с развивающейся экономикой.

Открытость бюджетного процесса в России во многом связана с внедрением Минфином «бюджетного правила». В свою очередь, прозрачность государственной экономической политики, о которой говорит МВФ, позволит улучшить инвестиционный климат. Об этом в беседе с RT рассказал главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Напомним, так называемое бюджетное правило предусматривает, что во время роста сырьевых котировок Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. В случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от нефти.

Здание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Как ранее пояснил в интервью RT замминистра финансов Владимир Колычев, в первую очередь бюджетное правило было принято для того, чтобы отвязать российскую экономику от цен на нефть.

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«Раньше нам поступало больше нефтяных доходов, и мы их использовали именно через расходы, укреплялась валюта, мы начинали покупать больше импортных товаров. Такая ситуация подстёгивала благосостояние в том числе и наших граждан. Но этот рост был, по сути, иллюзией: как только нефтяные доходы падали, сразу же испарялось и благосостояние. Поэтому бюджетное правило, действующее сейчас, фиксирует тот уровень природной ренты (добавочного дохода. — RT), который используется в экономике. Эта природная рента зафиксирована на долгосрочный отрезок времени. Мы говорим не о текущем или следующем годе, а о горизонте следующих поколений», — пояснил Колычев.

Замминистра также добавил, что менять цены отсечки сейчас означало бы отказ от всей конструкции по снижению зависимости экономики от цен на нефть. Поэтому в Минфине считают, что «на это ни в коем случае идти не нужно, если мы хотим сохранить устойчивость экономики к изменениям внешних условий».

Любопытно, что в рекомендациях МВФ также подчёркивается необходимость неукоснительного соблюдения «бюджетного правила». Кроме того, специалисты фонда предлагают увеличить прозрачность финансовых показателей госкомпаний и обеспечить накопление достаточных активов в ФНБ.

В свою очередь, Минфин сообщил, что некоторые из этих рекомендаций уже выполняются. Речь идёт об ежегодной оценке бюджетных рисков в рамках бюджетного прогноза Минфина и прорабатывании вопроса инвестирования средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда планки в 7% ВВП.

«При этом основной принцип остается неизменным — сохранение действенности механизма «бюджетных правил» в части снижения зависимости экономических и финансовых условий от конъюнктуры рынка энергоносителей», — подчёркивают в Минфине.

«Государство напрямую заинтересовано в повышении прозрачности экономики для резкого сокращения теневого сектора и противодействия оттоку капитала за границу. Действия властей направлены на усиление прозрачности реального сектора экономики, а также на усиление контроля всех уровней бизнеса. В результате объём теневых сделок неуклонно сокращается, всё больше предприятий переходят на легальные механизмы работы. Однако процесс не будет завершен, пока расходование государственного бюджета не станет столь же открытым, что, безусловно, повысит привлекательность для инвесторов», — заключил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.