Объём ФНБ России вырос на 316 млрд рублей за август

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Объём Фонда национального благосостояния России вырос в рублёвом выражении на 316 млрд рублей, до 5,16 трлн рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Минфина.
Объём ФНБ России вырос на 316 млрд рублей за август
  • РИА Новости

В долларах объём сократился на $1,4 млрд и составил $75,795 млрд.

Министерство в августе размещало средства ФНБ на депозиты в ВЭБ для финансирования проектов по приобретению и обновлению вагонов метро, на строительство нового аэропортового комплекса в Саратове.

На 1 сентября 2018 года на отдельных счетах по учёту средств фонда в Центробанке было размещено $22,113 млрд, €20,717 млрд, £4,368 млрд.

Ранее завкафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минфина, согласно которому профицит бюджета России в 2019 году вырастет до 1,8% ВВП.

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