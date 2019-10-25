Ускоренный курс: Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

25 октября Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до уровня 6,5% годовых. Это уже четвёртое подряд уменьшение этого показателя. Своё решение в ЦБ объяснили замедлением роста потребительских цен в стране. Регулятор изменил свой прогноз по инфляции на 2019 год с 4—4,5% на 3,2—3,7%. Как отмечают эксперты, ускоренное снижение ставки Банком России приведёт к более заметному удешевлению кредитов и может оказать поддержку рублю в долгосрочной перспективе.

В пятницу, 25 октября, совет директоров Банка России синизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 6,5% годовых. Значение стало самым низким с марта 2014 года.

В 2019 году российский регулятор уже в четвёртый раз уменьшил ставку.

Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий. В результате регулятор снизил прогноз инфляции в 2019 году с 4—4,5% до 3,2—3,7%. Как ожидают в Центробанке, в 2020 году показатель составит порядка 3,5—4%, после чего будет оставаться вблизи целевой отметки 4%.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как отмечают в регуляторе, в зависимости от дальнейшего изменения динамики инфляции и развития экономики Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

Отметим, что последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в сентябре. Тогда регулятор снизил её с 7,25% до 7% годовых и также объяснил это решение замедлением инфляции в стране.

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Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 13 декабря. Как рассказал в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, уже в ходе своей первой зимней встречи топ-менеджмент регулятора может вновь понизить ставку — до 6,25% годовых. По оценке аналитика, уже в начале 2020 года инфляция в России может опуститься до уровня 2,2—2,5% и ЦБ продолжит снижение ставки.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает возможным снижение ставки в декабре сразу до 6% годовых. Как объяснил эксперт в разговоре с RT, если в последующие месяцы инфляция продолжит оставаться ниже текущей отметки 3,8%, то уже к концу 2020 года ключевая ставка может опуститься до 5% годовых.

При этом регулятор традиционно пытается учитывать все имеющиеся неопределённости, поэтому будет стараться действовать осторожно. Об этом в интервью RT рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

«Есть вероятность, что регулятор снизит ставку в декабре и не будет менять её в первой половине 2020 года. Такая пауза необходима Центробанку, чтобы оценить общую ситуацию в экономике. Если так, то примерно через год ставка будет находиться вблизи минимумов 2013 года», — добавил Тимофеев.

Жилищный вопрос

Как объясняют аналитики, снижение ставки необходимо для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. Так, в долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

В частности, эксперты ожидают более активного снижения ипотечных ставок на фоне политики регулятора. Согласно последним данным ЦБ, по итогам августа средний уровень ставки по ипотеке в России снизился до 9,9% годовых. Как полагает Антон Покатович, уже в 2020-м показатель может опуститься ниже 9%.

«Полагаем, что до конца 2019 года ипотечные ставки продолжат тяготеть к уровням 9,3—9,6% годовых. В перспективе 2020 года мы видим потенциал для снижения ипотечных ставок в диапазон 8,5—9% годовых», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Путин официально поручил правительству и Центробанку принять меры по уменьшению ипотечной ставки по крайней мере до 8%. В ЦБ считают возможным выполнить задачу к 2024 году. Об этом ранее заявила Эльвира Набиуллина.

Примерно такой же сценарий заложен в национальный проект «Жильё и городская среда». Программа предполагает, что процент по жилищному кредиту уменьшится до 8,9% в 2019 году, затем до 8,5% в 2021-м и 7,9% в 2024-м.

Валютное спокойствие

Опрошенные RT эксперты высоко оценивали вероятность снижения ставки ЦБ сразу до 6,5% годовых. По словам Александра Тимофеева, Банк России стремится к прозрачности своих решений и заранее готовит рынки к изменениям в монетарной политике. Так, в середине октября Эльвира Набиуллина заявила о возможности более решительного снижения ставки.

В результате, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России, поэтому снижение в краткосрочной перспективе будет оказывать ограниченное влияние на рубль, считает Тимофеев. На момент оглашения итогов встречи совета директоров Центробанка российская валюта незначительно укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,15% — до 63,9 рубля, а курс евро — на 0,01%, до 71 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 26 октября составил 63,99 рубля за доллар и 71,12 рубля за евро.

Как отмечает Олег Богданов, в долгосрочной перспективе продолжительное снижение ставки ЦБ позитивно скажется на российской валюте. Пока ключевая ставка всё ещё остаётся на относительно высоком уровне, инвесторы стараются активнее закупать долговые бумаги России по более привлекательной доходности. Действия игроков рынка приводят к удорожанию госбумаг и поддерживают рубль.

По данным Московской биржи, на сегодняшний день индекс гособлигаций (RGBI) уже достиг максимальных уровней за всю историю наблюдений и торгуется вблизи отметки 149 пунктов.

«Пока процесс снижения ставки не закончен, у нас идёт рост цен на рынке госбумаг. Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения один год уже опустилась ниже 6%. Рынок играет на опережение и гособлигации уверенно дорожают. Это начинает привлекать инвесторов, что играет в поддержку рублю», — пояснил Богданов.

Как рассказал в интервью RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко, в настоящий момент инвесторы не ждут резких колебаний на валютном рынке. По его словам, к концу года давление на рубль начнут оказывать сезонные факторы, но при этом курс доллара будет оставаться вблизи 64 рублей, а курс евро — в районе 72 рублей.