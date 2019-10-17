Печатный сбой: курс доллара США впервые с начала месяца опустился ниже 64 рублей

17 октября курс доллара на Московской бирже впервые за три недели опустился ниже 64 рублей. Российская валюта укрепляется по отношению к американской, но незначительно слабеет к европейской. Такую динамику эксперты связывают с глобальным удорожанием евро и удешевлением доллара. Европейские инвесторы отреагировали на новую сделку по брекситу между ЕС и Британией, а американские — на запуск печатного денежного станка в США. В ближайшие месяцы Штаты планируют закачать в экономику более $500 млрд, что может дополнительно ослабить нацвалюту страны. При этом поддержку рублю окажут налоговый период и снижение напряжённости в торговых войнах, подчёркивают эксперты.

В четверг, 17 октября, на торгах Московской биржи российская валюта уверенно укрепляется по отношению к американской и незначительно слабеет к европейской. Курс доллара США снизился на 0,3%, до 63,86 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать 24 сентября. Курс евро при этом вырос на 0,19% — до 71,1 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 18 октября составил 64,0144 рубля за доллар и 70,9023 рубля за евро.

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«У рубля сейчас несколько факторов поддержки. Самый главный — общий рост на рынке активов развивающихся стран. Динамика резко изменилась после того, как США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах. Таким образом, у инвесторов появилась надежда, что в обозримом будущем хотя бы временный компромисс в торговой войне двух стран будет достигнут», — пояснил в беседе с RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По итогам переговоров в октябре Китай и США смогли частично договориться об условиях торговой сделки. Как заявил Дональд Трамп после встречи с китайскими представителями, стороны достигли соглашения в сфере защиты интеллектуальной собственности и финансового сектора. Кроме того, Пекин также согласился увеличить закупки американской сельхозпродукции.

Помимо успехов в торговых переговорах США и Китая, поддержку рублю также оказывает высокий спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны зарубежных инвесторов и приближающийся налоговый период. В это время традиционно компании-экспортёры начинают продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

«Пик налогового периода придётся на 25—28 октября. Корпорации ориентировочно продадут порядка $25 млрд. Фактически процесс покупки рублей уже начался. Более того, дополнительный спрос на рубль также предъявляют нерезиденты, которые стремятся купить ОФЗ с пока ещё высокой доходностью. В частности, об этом говорит индекс гособлигаций (RGBI), который торгуется на исторических максимумах — вблизи 147,5 пунктов», — добавил Капустянский.

Любопытно, что рубль сумел заметно укрепиться к доллару при снижающихся ценах на нефть. Согласно информации биржи ICE в Лондоне, на торгах 17 сентября стоимость сырья эталонной марки Brent опустилась на 0,5% — до $59 за баррель. Как объясняют эксперты, в последние месяцы инвесторы российского валютного рынка стали меньше реагировать на колебания сырьевых котировок.

«Стоит отметить, что недавние колебания нефтяного рынка никак не повлияли на курс рубля, так как они были временными и не привели к изменению тренда. В последнее время инвесторы становятся осторожнее при сопоставлении динамики нефти и рубля», — пояснил в беседе с RT аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев.

Незначительное ослабление рубля к евро происходит на фоне глобального удорожания единой европейской валюты к доллару США. В ходе торгов 17 октября соответствующий курс вырос на 0,5% и достиг максимального уровня за два месяца — $1,11 за евро.

Инвесторы позитивно отреагировали на новость о сделке между Лондоном и ЕС по брекситу. Как сообщил 17 октября председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, стороны смогли договориться об условиях выхода королевства из союза. Теперь соглашение должен одобрить Европейский совет и парламент Великобритании.

«Когда есть воля, есть и сделка — у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединённого королевства. Оно показывает нашу приверженность поиску решений. Я рекомендую Европейскому совету одобрить эту сделку», — написал Юнкер в своём Twitter.

Давление на доллар

Укрепление российской валюты к американской аналитики также связывают с заметным ослаблением курса доллара на мировом рынке. Так, ещё 30 сентября соответствующий индекс DXY находился вблизи трёхлетнего максимума и достигал отметки 99,7 пункта. Между тем сейчас показатель уже опустился до уровня конца августа — 97,6 пункта.

Одной из главных причин ослабления доллара эксперты считают действия ФРС США. За последний месяц Федрезерв дополнительно напечатал и влил в экономику Штатов порядка $185 млрд. Более того, вплоть до середины 2020 года регулятор планирует закачать в финансовую систему ещё $510 млрд.

ФРС начал активно печатать новые доллары после недавно возникшего кризиса ликвидности, когда в середине сентября американские банки столкнулись с нехваткой свободных денег. Увеличение денежной массы в финансовой системе должно помочь кредитным организациям, но может усилить рост инфляции и оказать давление на доллар. Более того, действия Федрезерва усиливают опасения инвесторов о скором начале рецессии в США.

«С появлением информации о возможной рецессии в Штатах игроки рынка лишь сейчас смогли оценить потенциальные потери. Действия, совершаемые Федрезервом, позволяют оттянуть рецессию за счёт увеличения денежного объёма, но начавшееся замедление экономики нельзя ликвидировать такими действиями», — пояснил в интервью RT заместитель председателя правления КБ «Локо-Банк» Андрей Люшин.

По оценке Ивана Капустянского, в ближайшее время у российской валюты есть шансы дополнительно укрепиться к американской. Как полагает эксперт, курс доллара может опуститься до 63,5 рубля и ниже. При этом курс евро краткосрочно может вырасти до 72 рублей, после чего будет двигаться к отметке 70 рублей.