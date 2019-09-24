Чужая слабость: курс евро впервые за два месяца опустился ниже 70 рублей

24 сентября курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с конца июля. Аналитики объясняют такую динамику глобальным ослаблением единой европейской валюты. Инвесторы опасаются наступления рецессии в крупнейших экономиках еврозоны. Меры Европейского центрального банка (ЕЦБ) для ускорения ВВП региона могут дополнительно ударить по евро. В этих условиях рублю оказывает поддержку налоговый период и приток инвестиций в долговые бумаги России. При этом аналитики говорят о постепенном снижении зависимости нацвалюты от нефтяных цен. Как могут измениться курсы доллара и евро до конца осени — в материале RT.

Во вторник, 24 сентября, российская валюта заметно укрепляется в ходе торгов на Московской бирже. Курс евро снизился на 0,33% и впервые с 25 июля опустился ниже психологической отметки 70 рублей. Курс доллара также ослаб на 0,32% — до 63,61 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 25 сентября составил 63,7 рубля за доллар и 70,02 рубля за евро.

Примечательно, что на торгах вторника курс евро в моменте достигал уровня 69,92 рубля. Значение стало самым низким с марта 2018 года.

Рекордное укрепление рубля к евро опрошенные RT эксперты связывают с глобальным ослаблением единой европейской валюты к доллару США.

Накануне соответствующий курс опустился на 0,4% и торговался вблизи минимальной отметки с весны 2017 года — $1,09 за евро.

Как рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, у инвесторов вызвала опасения слабая промышленная статистика Европы. По предварительным данным, в сентябре индекс деловой активности (PMI) во Франции опустился рекордно за последние четыре месяца (до 50,3 пункта), а в Германии показатель достиг самой низкой отметки с июля 2009 года — 41,4 пункта. Об этом говорится в материалах аналитического агентства IHS Markit.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора

«По нашим оценкам, набор такой статистики отражает замедление роста ВВП Германии и Франции — двух локомотивов европейской экономики. Более того, в текущих условиях возникает риск соскальзывания стран в полноценную рецессию», — пояснил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Промышленный спад в странах еврозоны может распространиться и на другие сектора экономики региона. Об этом 23 сентября заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги во время выступления в Европарламенте. По его словам, для поддержки экономического роста регулятор может смягчить свою монетарную политику и понизить процентные ставки.

Действия ЕЦБ должны привести к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и росту объёмов капиталовложений. В то же время ожидаемое снижение ставок сделает инвестиции в европейские активы менее привлекательными для инвесторов и дополнительно ослабит единую валюту региона.

«Таким образом, очередные сигналы слабости европейской экономики вместе с готовностью ЕЦБ ещё больше смягчить монетарную политику будут способствовать ослаблению курса евро на мировом рынке к другим валютам», — подчеркнул Покатович.

Помимо глобального снижения курса евро укреплению рубля способствует и приближение налогового периода в России. Об этом в интервью RT рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, компании-экспортёры традиционно начинают продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

Как отметил эксперт, поддержку российской валюте также оказывает и политика Банка России. Снижение ключевой ставки ЦБ вызывает приток инвестиций в долговые ценные бумаги страны, и в результате рубль начинает укрепляться.

«Скорее всего, уже в следующем году ключевая ставка Центробанка достигнет уровня 6,5% годовых. В результате инвесторы больше заинтересованы в покупке облигаций федерального займа, и спрос на рубли растёт», — пояснил Разуваев.

Отметим, с начала 2019 года ЦБ уже три раза понизил ключевую ставку — до 7% годовых. При этом индекс государственных облигаций (RGBI) вырос более чем на 8% — до 145 пунктов. По данным Московской биржи, значение стало самым высоким с марта 2018 года.

Любопытно, что рубль продолжает укрепляться на фоне резкого падения цен на нефть. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 24 сентября сырьё эталонной марки Brent подешевело сразу на 1,4% — до $63,8 за баррель.

По словам Антона Покатовича, в последнее время нацвалюта стала реже реагировать на колебания нефтяных цен благодаря действию бюджетного правила. Оно предусматривает, что во время роста сырьевых котировок Министерство финансов покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае резкого обвала энергорынка Минфин прекращает операции, и давление на рубль слабеет. В результате таких действий зависимость нацвалюты от нефти начинает снижаться.

В текущих условиях опрошенные RT эксперты прогнозируют дальнейшее постепенное укрепление российской валюты в ближайшие месяцы. Согласно оценке Покатовича, до конца осени курс доллара будет находиться в диапазоне 63—66 рублей, а курс евро — 68,5—72,5 рубля. При этом Александр Разуваем считает возможным снижение курса доллара до 62 рублей, а курса евро — до 67 рублей.